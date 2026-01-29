Πάτρα: «Βλέπουμε τώρα την Ιταλία, έχουμε πάρει τον αέρα όλων»

Τι δήλωσε η αμυντικός της εθνικής ομάδας Μαρία Πάτρα μετά τη νίκη επί της Γερμανίας και για τη συνέχεια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών στο Φούντσαλ.

Η εθνική ομάδα ξεπέρασε με το ευρύ 26-5 και τη Γερμανία στον 3ο αγώνα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπαίνει στη 2η φάση των ομίλων της διοργάνωσης, με πρώτη αντίπαλο την Ιταλία.

Η Μαρία Πάτρα στις δηλώσεις της μετά την επικράτηση επί της Γερμανίας δήλωσε στην ΕΡΤ 2 Σπορ τα εξής: «Τα τρία πρώτα παιχνίδια ήταν εύκολα για εμάς, όμως θέλαμε να κρατήσουμε υψηλό ρυθμό, γιατί ήταν καλές προπονήσεις για εμάς, βλέπουμε πιο μπροστά.

Είμαστε ενθουσιασμένες για το παιχνίδι που έρχεται με την Ιταλία, ουσιαστικά γι' αυτόν τον αγώνα προετοιμαζόμασταν αυτές τις ημέρες εδώ, είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξες. Έχουμε πάρει όλων τον αέρα, γιατί είμαστε οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες, δεν φοβόμαστε κανέναν, θα φανεί μέσα στο νερό, ό,τι γούρι έχουμε από τη Σιγκαπούρη το κρατάμε μυστικό μεταξύ της ομάδας».

Καρύτσα: «Να φθάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται»

Η 22χρονη Εύα Καρύτσα κάνει το δικό της ντεμπούτο με την εθνική ομάδα σε μεγάλη διοργάνωση και η διεθνής τερματοφύλακας είπε με τη σειρά της: «Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ, είναι κάτι που δεν το είχα ζήσει, έχουμε πολύ ωραίο κλίμα κι αυτό φαίνεται στην πισίνα.

Ελπίζω να φθάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να πάρουμε το χρυσό, αυτό θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια, θεωρώ είμαστε έτοιμες. Στον αγώνα με την Ιταλία, σίγουρα θα κερδίσουμε ρυθμό, καλό θα είναι να παίξουμε με απόλυτη συγκέντρωση, θα είναι ένα καλό τεστ για τη συνέχεια».