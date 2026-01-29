Η εθνική ομάδα απέναντι στη Γερμανία έφθασε στην πιο ευρεία νίκη της (26-5) μέχρι τώρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούντσαλ και πάει στη β' φάση και τον αγώνα με την Ιταλία.

Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών με χαρακτηριστική άνεση νίκησε και τη Γερμανία με 26-5 ολοκληρώνοντας με το απόλυτο την 1η φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούντσαλ, πριν από το πρώτο σοβαρό τεστ με την Ιταλία το Σάββατο (31/1) στη β

Σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν κυρίαρχη απέναντι στη Γερμανία, για την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στον Α' Όμιλο και πλέον συνεχίζει στην οκτάδα, στη νέα φάση των ομίλων και στον δρόμο για τα ημιτελικά.

Η εθνική ομάδα με το 26-5 απέναντι στη Γερμανία σημείωσε την πιο ευρεία νίκη της μέχρι τώρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και σιγά σιγά φουλάρει τις μηχανές, με στόχο την Πέμπτη (5/2) να είναι στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Στη β' φάση η εθνική ομάδα θα μπει με 3β., και θα δώσει δύο αγώνες, όπου με μια νίκη θα είναι στα ημιτελικά της Τρίτης (3/2).

Πρώτη αντίπαλος και πρώτο σοβαρό τεστ για τις διεθνείς παίκτριες η Ιταλία, που τερμάτισε επίσης 1η στον Γ' Όμιλο και μπαίνει από την ίδια αφετηρία (3β.) Ο αγώνας με βάση το πρόγραμμα, θα γίνει το Σάββατο (31/1, 15:00 ώρα Ελλάδος) και θα ανοίξει τη φάση των ομίλων της προημιτελικής φάσης.

Ο 2ος αγώνας της στη β' φάση θα είναι την Κυριακή (1/2, 20:45) με αντίπαλο τη 2η ομάδα του Α' ομίλου, που θα προκύψει από τον αποψινό αγώνα της Σερβίας με την Κροατία (19:00). Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για την εθνική ομάδα, που θα απουσιάσει από τα ημιτελικά μόνο αν δεν εμφανιστεί στο κολυμβητήριο.



Tα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2.

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη.

Γερμανία (Μαξ Σέφερ): Χένμπιχνερ, Βόσεμπεργκ 1, Πλοτζ, Ίρα Ντέικε, Γκέσα Ντέικε, Ρίεκ, Φρι, Λούντβιγκ, Μπούικα 4, Στούεβε, Σωπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πόλιτζε.