Γνωστοί έγιναν οι πολίστες από τους οποίους θα αποτελείται η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών στους προσεχείς προκριματικούς αγώνες του World Cup.

Ο Θοδωρής Βλάχος μετά τις επιλογές για την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών ενόψει προκριματικών αγώνων του World Cup, κατέληξε στην τελική 16άδα. Η «γαλανόλευκη» θα φιλοξενήσει την προκριματική φάση του θεσμού στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης από τις 6 έως τις 12 Απριλίου.

Η Εθνική πόλο ανδρών θα παραταχθεί στους αγώνες αυτούς με νέα πρόσωπα και απουσίες. Η πιο ηχηρή απουσία είναι αυτή του Ντίνου Γενηδουνιά, ο οποίος υπενθυμίζεται πως στα τελευταία ματς με τον Ολυμπιακό είχε μείνει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή της Εθνικής ομάδα πόλο ανδρών

Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης)

Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη)

Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Ντίνος Γενηδουνιάς, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)

Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)

Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος)

Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)

Σημειώνεται πως η «γαλανόλευκη» θ' αγωνιστεί στον Α' Όμιλο της Division 1, όπου θ' αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, τη Σερβία και την Ολλανδία. Στον Β' Όμιλο θα βρίσκονται οι Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και ΗΠΑ.