Η Ιταλία και η νικήτρια του αγώνα Σερβίας-Κροατίας θα είναι οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στη 2η φάση των ομίλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούντσαλ.

Με δεδομένη τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ομάδες, η α' φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών στο Φούντσαλ, έχει διαδικαστικό χαρακτήρα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τα μετάλλια.

Με εξαίρεση το ντέρμπι που πήρε η Ουγγαρία από την Ισπανία με 9-7 στην πρεμιέρα, κατά τα άλλα όλα δεν υπήρξαν εκπλήξεις μετά και τη 2η ημέρα των αγώνων στην πόλη της νήσου Μαδέιρα.

Η Ελλάδα, που έχει ένα επίσης εύκολο παιχνίδι με τη Γερμανία, έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην οκτάδα.

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης των ομίλων, οι δύο πρώτες των τεσσάρων ομίλων, συνεχίζουν στη β' φάση, με τον όμιλο της Ελλάδας (Α' Όμιλος) να διασταυρώνει με τον Γ' Όμιλο.

Οι ομάδες μεταφέρουν το αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα που προκρίθηκε μαζί τους, δηλαδή η Ελλάδα θα μπει στη β' φάση με τρεις βαθμούς και η Γαλλία, που χρειάζεται μια απλή νίκη με τη Σλοβακία για να συνεχίσει, θα μπει χωρίς βαθμό.

Στη 2η φάση των ομίλων η Ελλάδα και η Γαλλία θα δημιουργήσουν νέο όμιλο με τις ομάδες του Γ' Ομίλου. Εκεί η Ιταλία είναι 1η και θα μπει επίσης με 3β., ενώ απομένει να μάθουμε την ομάδα που θα την ακολουθήσει και θα αναδειχθεί από τον αγώνα της Κροατίας με τη Σερβία, με τη νικήτρια να προκρίνεται στην οκτάδα και να συνεχίζει χωρίς βαθμό.

Με βάση το πρόγραμμα η Ελλάδα στη 2η φάση των ομίλων θα δώσει δύο αγώνες και θα χρειάζεται μία νίκη για να βρεθεί στα ημιτελικά.

Αρχικά θα παίξει με την Ιταλία το Σάββατο (31/1, 15:00), στο πρώτο ουσιαστικά σοβαρό τεστ στο πρωτάθλημα και την Κυριακή (1/2, 20:45) με μια εκ των Σερβίας και Κροατίας.

Παρομοίως στη β' φάση θα διασταυρωθούν οι ομάδες από τον Β' και τον Δ' Όμιλο της πρώτης φάσης.

Εδώ είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον. H Iσπανία μετά την ήττα από την Ουγγαρία, θα μπει στη β΄ φάση χωρίς βαθμό, ενώ οι Μαγυάρες με 3β., όπως από τον Δ' Όμιλο και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολλανδία.

Στο τέλος μια από τις τρεις θα μείνει εκτός ημιτελικών, με το πρόγραμμα να έχει το Σάββατο (31/1) το Ολλανδία-Ουγγαρία και την Κυριακή (1/2) το Ολλανδία-Ισπανία.

Η 2η αγωνιστική της α' φάσης των ομίλων - Βαθμολογίες

Τρίτη 27/1

Α' Όμιλος

Γερμανία - Σλοβακία 22-11

Ελλάδα - Γαλλία 23-5

Βαθμολογία

1.Ελλάδα 6

2.Γαλλία 3

3.Γερμανία 3

4.Σλοβακία 0

3η αγωνιστική

Πέμπτη 29/1

15:45 Ελλάδα-Γερμανία

20:45 Γαλλία-Σλοβακία

Β' Όμιλος

Ουγγαρία-Ρουμανία 28-3

Πορτογαλία-Ισπανία 7-22

Βαθμολογία

1.Ουγγαρία 6

2.Ισπανία 3

3.Πορτογαλία 3

4.Ρουμανία 0

3η αγωνιστική

Πέμπτη 29/1

14:15 Ρουμανία-Ισπανία

17:30 Ουγγαρία-Πορτογαλία

Γ' Όμιλος

Ιταλία-Σερβία 17-6

Τουρκία-Κροατία 9-16

Βαθμολογία

1.Ιταλία 6

2.Κροατία 3

3.Σερβία 3

4.Τουρκία

3η αγωνιστική

Πέμπτη 29/1

11:00 Ιταλία-Τουρκία

19:00 Σερβία-Κροατία

Δ' Όμιλος

Ολλανδία-Ελβετία 28-2

Ισραήλ-Μεγ. Βρετανία 11-6

Βαθμολογία

1.Ολλανδία 6

2.Ισραήλ 6

3.Μ. Βρετανία 0

4.Ελβετία 0

3η αγωνιστική

Πέμπτη 29/1