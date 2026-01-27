Η εθνική ομάδα μετέτρεψε σε προπόνηση και τον αγώνα της με τη Γαλλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Φούντσαλ με 23-5 και εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση.

H εθνική ομάδα πόλο είχε μια ακόμα εύκολη αποστολή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να νικά άνετα και τη Γαλλία με 23-5.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πέτυχε τη 2η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στον Α' όμιλο, εξασφαλίζοντας μια αγωνιστική αγωνιστική πριν από τέλος της α΄ φάσης την παρουσία της στην οκτάδα και στη 2η φάση των ομίλων.

Όπως στην πρεμιέρα απέναντι στη Σλοβακία (24-7), οι διεθνείς παίκτριες κυριάρχησαν απέναντι στη Γαλλία κι αν δεν άφηναν το... πόδι από το γκάζι στο 4ο οκτάλεπτο, η διαφορά θα ήταν μεγαλύτερη.

Με έξι γκολ σε οκτώ επιθέσεις στην κόντρα, με άλλα πέντε από εκτελέσεις πέναλτι, η εθνική ομάδα κράτησε τη Γαλλία σε χαμηλό ποσοστό ευστοχίας (15,6% - 5.32), την ίδια ώρα που τελείωσε το παιχνίδι με 23/40 (57,5%).

Η Γαλλία, παρά την ήττα της, έχοντας νικήσει στη δική της πρεμιέρα τη Γαλλία με 13-11, κρατά το πλεονέκτημα πρόκρισης από τη 2η θέση του ομίλου στην επόμενη φάση, αρκεί στο τελευταίο της παιχνίδι να νικήσει την ανίσχυρη Σλοβακία.

Στο παιχνίδι με τη Γαλλία, η εθνική ομάδα ξεκαθάρισε πολύ γρήγορα την υπόθεση νίκη, έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο στο 7-2, ανέβασε προοδευτικά τη διαφορά και έφθασε στο +10 (13-3), πριν από την ολοκλήρωση του 2ου οκταλέπτου, έκλεισε το 3ο οκτάλεπτο στο 20-4, για να ρίξει ρυθμό στην τελευταία περίοδο και να κλείσει τον αγώνα με τη Φωτεινή Τριχά να διαμορφώνει το τελικό 23-5.

Tα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Βασιλική Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

Γαλλία (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπρβ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακτσί 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σεσερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.

Α' Όμιλος - Βαθμολογία

Η βαθμολογία

(2η αγωνιστική)

1.Ελλάδα 6

2.Γαλλία 3

3.Γερμανία 3

4.Σλοβακία 0



Η 3η αγωνιστική

Πέμπτη 29/1