Από τη Μεγάλη Δευτέρα φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη η 1η Κατηγορία του World Cup, με την εθνική ομάδα να ανοίγει την παρουσία της απέναντι στην Ουγγαρία.

Δύο μήνες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών ξεκινά την προσπάθειά για διάκριση στο World Cup.

Η αρχή γίνεται με τα προκριματικά παιχνίδια της 1ης Κατηγορίας, που θα φιλοξενηθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι την Κυριακή του Πάσχα στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Από τις οκτώ ομάδες που θα πάρουν μέρος στο τουρνουά στην Αλεξανδρούπολη, οι έξι της κατάταξης θα εξασφαλίσουν την πρόκριση για το Final 8, που θα γίνει το διάστημα 23-26 Ιουλίου στο Σίδνεϊ.

Η εθνική ομάδα μετέχει στον Α' Όμιλο και στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία τη Μ. Δευτέρα (6/4, 17:30).

«Είναι από τις ελάχιστες φορές που θα παίξουμε με την εθνική ομάδα επί ελληνικού εδάφους και είναι κάτι ιδιαίτερο για μας. Θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να βρεθεί στο κολυμβητήριο και να μας συμπαρασταθεί στους δύσκολους αγώνες μας» είπε ο τερματοφύλακας Μάνος Ζερδεβάς σε δηλώσεις του στην ΚΟΕ.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών ξεκίνησε και γίνεται μέσω της εταιρίας Ticketmaster, εδώ,

Η σύνθεση της Ελλάδας

Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (Βουλιαγμένη), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας,

Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι ομάδες που θα πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις στους ομίλους, αυτόματα εξασφαλίζουν την παρουσία τους στην τελική φάση και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν ένα νέο όμιλο, για να προκύψει η κατάταξη στις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και την 4η θέση στον όμιλό τους, θα συνθέσουν ένα νέο όμιλο και οι δύο πρώτες της κατάταξης θα πάρουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση.

Οι όμιλοι

Α' Όμιλος

Σερβία

Ολλανδία

Ουγγαρία

Ελλάδα

Β' Όμιλος

Ιταλία

Ισπανία

Κροατία

ΗΠΑ

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου

13:30 Σερβία-Ολλανδία (A')

15:30 Ιταλία-Ισπανία (Β')

17:30 Ουγγαρία-Ελλάδα (Α')

19:45 Κροατία-ΗΠΑ

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

13:30 Ολλανδία-Ουγγαρία (Α΄)

15:30 Ισπανία-Κροατία (Β')

17:30 Ελλάδα-Σερβία (Α')

19:45 ΗΠΑ-Ιταλία (Β')

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

13:30 Σερβία-Ουγγαρία (Α')

15:30 Ιταλία-Κροατία (Β')

17:30 Ολλανδία-Ελλάδα (Α')

19:45 Ισπανία-ΗΠΑ (Β')

Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου

13:30 Α3-Β4

15:30 Β3-Α4

17:30 Α1-Β2

19:45 Β1-Α2

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου

13:30 Β3-Β4

15:30 Α3-Β4

17:30 Α1-Α2

19:45 Β1-Β2

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

09:00 Α3-Β3

11:00 Α4-Β4

13:00 Β2-Α2

15:00 Α1-Β1



Η επιστροφή της Ρωσίας, ξεχωρίζει στη 2η Κατηγορία

Οι άλλες δύο ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην τελική φάση του World Cup, θα προκύψουν από τη 2η Κατηγορία, που θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα (7-13 Απριλίου) με τη συμμετοχή 24 ομάδων.

Εδώ από τη φάση των «16» και με νοκ άουτ αγώνες θα προκύψουν οι ομάδες που θα φθάσουν μέχρι τον τελικό και την πρόκριση.

Ανάμεσα στις 24 ομάδες ξεχωρίζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ρωσίας, που θα πάρει μέρος σαν «Ουδέτεροι Αθλητές», σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις διοργανώσεις της World Aquatics, έπειτα από τέσσερα χρόνια.