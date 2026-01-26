Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έκανε την πρεμιέρα που αναμενόταν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, νικώντας πολύ εύκολα την Σλοβακία με 24-7 για την 1η αγωνιστική.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και η ανανεωμένη Εθνική ομάδα πόλο γυναικών μπήκε με το... δεξί στις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων οι Παγκόσμιες πρωταθλήτριες επικράτησαν με 24-7 της Σλοβακίας σε ένα ματς που έμοιαζε περισσότερο με ξεμούδιασμα.

Η ποιοτική ανωτερότητα της Εθνικής ομάδα πόλο γυναικών έγινε ξεκάθαρη από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη χωρίς να δεχθεί γκολ κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ. Μάλιστα, η πρώτη φορά που παραβιάστηκαν τα ελληνικά δίχτυα ήταν στο τέλος της πρώτης περιόδου (8-1).

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και οι τυπικά φιλοξενούμενες κατάφεραν να βρουν ρυθμό επιθετικά. Βέβαια, αυτό δεν εμπόδισε τις Ελληνίδες παίκτριες να αυξήσουν τη διαφορά στο σκορ και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να βρεθούν στο +9 (13-4).

Παρόμοια κινήθηκε η έκβαση του σκορ και στα επόμενα δύο οκτάλεπτα. Οι Ελληνίδες είχαν τον πρώτο λόγο και οι Σλοβάκες προσπαθούσαν ν' ακολουθήσουν όσο μπορούσαν. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό (15-5) και έως το τέλος του ματς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα... έσπασε και το φράγμα των 20 τερμάτων.

Το 24-7 ήταν το τελικό της αναμέτρησης που έδωσε ένα εύκολο τρίποντο στην Εθνική ομάδα γυναικών, βοηθώντας τη ν' αποκτήσει ρυθμό ενόψει συνέχειας.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Φουντωτού 1, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5.

Σλοβακία (Σίνζια Ραγκούσα): Ματούσκοβα, Γκαρανσκόβσκα 1, Βιταλιάνο 2, Μπαρανοβίκοβα 1, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα 1, Κάσκοβα 1, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνκσα, Τέλιπκο, Χολίκοβα 1, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βάργκοβα