Η αποστολή της Εθνικής Ομάδας πόλο Ανδρών επέστρεψε στην Ελλάδα, με τα μέλη της αποστολής να φορούν τα χάλκια μετάλλια τους.

Η Εθνική πόλο Ανδρών επέστρεψε από το Βελιγράδι με τα χάλκινα μετάλλια. Οι Γαλανόλευκοι έβγαλαν αντίδραση για τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωαθλήματος Πόλο και στο μικρό τελικό πήραν σπουδαία νίκη επί της Ιταλίας, χάρη στην οποία κατέλαβαν την τρίτη θέση της διοργάνωση.

Το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η αποστολή της Ελλάδας έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τους αθλητές του Θοδωρή Βλάχου να φορούν τα μετάλλια τους.

Την Εθνική υποδέχθηκαν ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτά.