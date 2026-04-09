World Cup: Nίκη για την Ισπανία, η συνέχεια για την Ελλάδα στην Αλεξανδρούπολη
Η Ισπανία νίκησε την Ουγγαρία με 13-9 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική της β' φάσης και για τον όμιλο για τις θέσεις 1-2 στην 1η Κατηγορία του World Cup στην Αλεξανδρούπολη.
Νωρίτερα και στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα του ομίλου, η εθνική ομάδα ηττήθηκε από την Ιταλία με 16-14. Η δράση στο τουρνουά θα συνεχιστεί το Μεγάλο Σάββατο (11/4), με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (17:30).
H B' φάση των αγώνων
Γ' Όμιλος (Θέσεις 1-4)
Μ. Πέμπτη 9/4
- Ιταλία-Ελλάδα 16-14
- Ουγγαρία-Ισπανία 9-13
Μ. Σάββατο 11/4
- 17:30 Ουγγαρία-Ελλάδα
- 19:45 Ιταλία-Ισπανία
Κυριακή του Πάσχα 12/4
- 13:00 Ισπανία-Ελλάδα
- 15:00 Ουγγαρία-Ιταλία
Βαθμολογία
(1η αγωνιστική)
- 1.Ισπανία 3 (13-9)
- 2.Ιταλία 3 (16-14)
- 3.Ελλάδα 0 (14-16)
- 4.Ουγγαρία 0 (9-13) 0
Δ' Όμιλος (Θέσεις 5-8)
Μ. Πέμπτη 9/4
- Σερβία - ΗΠΑ 12-14
- Κροατία-Ολλανδία 12-8
Μ. Σάββατο 11/4
- 13:30 Κροατία-ΗΠΑ
- 15:30 Σερβία-Ολλανδία
Κυριακή του Πάσχα 12/4
- 09:00 Σερβία-Κροατία
- 11:00 Ολλανδία-ΗΠΑ
Βαθμολογία
(1η αγωνιστική)
- 1.Κροατία 3 (12-8)
- 2.ΗΠΑ 3 (14-12)
- 3.Σερβία 0 (12-14)
- 4.Ολλανδία 0 (8-12)
