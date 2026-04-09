Η Ισπανία νίκησε την Ουγγαρία με 13-9 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική της β' φάσης και για τον όμιλο για τις θέσεις 1-2 στην 1η Κατηγορία του World Cup στην Αλεξανδρούπολη.

Νωρίτερα και στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα του ομίλου, η εθνική ομάδα ηττήθηκε από την Ιταλία με 16-14. Η δράση στο τουρνουά θα συνεχιστεί το Μεγάλο Σάββατο (11/4), με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (17:30).

H B' φάση των αγώνων

Γ' Όμιλος (Θέσεις 1-4)

Μ. Πέμπτη 9/4

Ιταλία-Ελλάδα 16-14

Ουγγαρία-Ισπανία 9-13

Μ. Σάββατο 11/4

17:30 Ουγγαρία-Ελλάδα

19:45 Ιταλία-Ισπανία

Κυριακή του Πάσχα 12/4

13:00 Ισπανία-Ελλάδα

15:00 Ουγγαρία-Ιταλία

Βαθμολογία

(1η αγωνιστική)

1.Ισπανία 3 (13-9)

2.Ιταλία 3 (16-14)

3.Ελλάδα 0 (14-16)

4.Ουγγαρία 0 (9-13) 0

Δ' Όμιλος (Θέσεις 5-8)

Μ. Πέμπτη 9/4

Σερβία - ΗΠΑ 12-14

Κροατία-Ολλανδία 12-8

Μ. Σάββατο 11/4

13:30 Κροατία-ΗΠΑ

15:30 Σερβία-Ολλανδία

Κυριακή του Πάσχα 12/4

09:00 Σερβία-Κροατία

11:00 Ολλανδία-ΗΠΑ

Βαθμολογία

(1η αγωνιστική)