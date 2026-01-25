Αργυρόπουλος: «Σημασία έχει το μετάλλιο, πάντα θα παίζουμε για το χρυσό»

Tι δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος μετά τη νίκη επί της Ιταλίας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν ο ηγέτης της εθνικής ομάδας στο ταξίδι της μέχρι το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Με τα τέσσερα γκολ που σημείωσε στον μικρό τελικό με την Ιταλία, έφθασε συνολικά στα 26 γκολ και μαζί με τον Γάλλο, Τόμας Βερνού είναι οι πρώτοι σκόρερ στη διοργάνωση, έστω κι αν απομένει ο τελικός, με τον Σέρβους, Στραχίνια Ράσοβιτς με 17 γκολ και Ντούσαν Μάντιτς με 16, να είναι μακριά για να απειλήσουν.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος δήλωσε τα εξής: «Υπάρχει γλυκόπικρη γεύση, θέλαμε να είμαστε στον τελικό, θέλαμε το χρυσό, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα το βήμα έγινε, ανεβήκαμε ένα σκαλί.

Ο Ζερδεβάς ήταν εκπληκτικός, βγάλαμε τα μπλοκ, πετύχαμε μεγάλα γκολ, ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι και πήγαν όλα όπως θέλαμε. Ναι, είμαι ο πρώτος σκόρερ, αλλά αν ερχόταν το χρυσό θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, σημασία έχει το μετάλλιο, είναι πολύ πιο σημαντικό.

Έχω μιλήσει με πολλούς συμπαίκτες μου ξένους ανά τα χρόνια, που έχουν πάρει χρυσά μετάλλια με τις εθνικές τους ομάδες, νομίζω είναι στο μυαλό, ταπεινά προχωράμε, είπαμε πως ο στόχος μας πάντα θα είναι το χρυσό μετάλλιο, αυτό προϋποθέτει πολλή δουλειά».

