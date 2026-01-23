Οι παίκτες της εθνικής ομάδας δεν είχε μπλοκ στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ουγγαρία, τελειώνοντας τον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις δύο.

Η άμυνα είναι η βασική αρχή για τη νίκη στα μεγάλα παιχνίδια και το κύριο στοιχείο που έχει οδηγήσει την εθνική ομάδα πόλο στις μεγάλες της επιτυχίες από το 2015 κι έπειτα.

Η άμυνα δεν λειτούργησε απέναντι στην Ουγγαρία στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και η ήττα με 15-12 ήρθε φυσιολογικά.

Το είπε ξεκάθαρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος «τα δύο πρώτα οκτάλεπτα δεν ήταν όπως τα σχεδιάσαμε, γιατί δεν βγάλαμε ούτε μια άμυνα στον παίκτη λιγότερο, δεν κάναμε ούτε ένα μπλοκ, οι τερματοφύλακες δεν είχαν καμία βοήθεια από κανέναν, σήμερα ήμασταν μηδέν σε αυτό το κομμάτι».

Η εθνική ομάδα τελείωσε τον ημιτελικό με δύο όλα κι όλα μπλοκ, με τους Μαγυάρους να μετρούν επτά, τα τέσσερα από τον αρχηγό τους Κρίστιαν Μάνχερτζ, που είχε επίσης και τέσσερα γκολ.

Στο πρώτο ημίχρονο η εθνική ομάδα έγραψε μηδέν σε αυτό το κομμάτι. Το πρώτο ελληνικό μπλοκ το είχε ο Νίκος Γκίλλας σε σουτ από τον Βίνσε Βίγκβαρι στα 5:14 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου και με το σκορ στο 10-8 υπέρ της Ουγγαρίας.

Και το δεύτερο και τελευταίο ήρθε από τον Δημήτρη Νικολαΐδη σε προσπάθεια για εξάμετρο από Μάνχερτζ, στα 6:09 πριν από το τέλος και με τους Μαγυάρους να προηγούνται με 12-10.

Στα δύο νικηφόρα κρίσιμα παιχνίδια στις φάσεις των ομίλων, που έφεραν την εθνική ομάδα στην τετράδα, με την Κροατία οι διεθνείς παίκτες είχαν οκτώ μπλοκ και με την Ιταλία πέντε, αντίστοιχα.



