Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε τη νίκη κόντρα στην Ισπανία με 15-13 (κ.δ 11-11) και έκλεισε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο World Cup.

Αν και η νίκη στα πέναλτι δεν έφτασε για την πρωτιά στο όμιλο της τελικής φάσης του World Cup για την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 15-13 της Ισπανίας. Με αυτή τη νίκη έφτασε τους πέντε βαθμούς και πλέον περιμένει να μάθει σε ποια θέση θα τερματίσει ενόψει Super Final.

Μία αναμέτρηση στην οποία η Εθνική ομάδα δεν ξεκίνησε καλά, αλλά στην πορεία βρήκε ρυθμό και ανέτρεψε το σκορ. Βέβαια, στο τέλος του αγώνα βρέθηκε πάλι να κυνηγάει στο σκορ, όμως κατάφερε να στείλει το ματς στα πέναλτι.

Εκεί, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα και με δύο αποκρούσεις έδωσε τη δυνατότητα στους συμπαίκτες του με εύστοχες εκτελέσεις να πάρουν τη νίκη επί της «Φούρια Ρόχα».