Βλάχος: «Οι τερματοφύλακες δεν είχαν καμία βοήθεια από κανέναν»

«Σήμερα ήμασταν μηδέν στο αμυντικό κομμάτι» είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά την ήττα της εθνικής ομάδας από την Ουγγαρία στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η εθνική ομάδα πόλο προδόθηκε από το μεγάλο της όπλο της, την αμυντική λειτουργία, στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με την Ουγγαρία στο Βελιγράδι.

Και αυτό ήταν το σημείο στο οποίο εστίασε κυρίως στις δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, που δεν θα είναι στον πάγκο στο μικρό τελικό, μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Αρχικά είπε: «Μπορεί να φάνηκε ότι στο 3ο οκτάλεπτο μείναμε πίσω στο σκορ και μαζί μάς παρέσυρε και το 4ο, αλλά τα δύο πρώτα οκτάλεπτα δεν ήταν όπως τα σχεδιάσαμε, δεν βγάλαμε ούτε μια άμυνα στον παίκτη λιγότερο, δεν κάναμε ούτε ένα μπλοκ, οι τερματοφύλακες δεν είχαν καμία βοήθεια από κανέναν, ήταν ένα από τα χειρότερα αμυντικά μας παιχνίδια σε ένα ημιτελικό που πρέπει να είσαι καλός σε βασικούς τομείς, όπως ο παίκτης λιγότερο και ο παίκτης παραπάνω.

Στην αρχή βρήκαμε λύσεις στον παίκτη παραπάνω, μετά όσο δεν βγάζαμε άμυνες, δεν είχαμε το σθένος και την ψυχολογία να είμαστε καλοί στην επίθεση, η άμυνα δίνει πάντα αυτή την ώθηση, σήμερα ήμασταν στο μηδέν σε αυτό το κομμάτι.

Το παιχνίδι των Ούγγρων το ξέραμε, δεν είναι κάτι που μας αιφνιδίασε, αλλά τα καλά σουτ των Ούγγρων θα μπορούσαν να βρουν κι ένα καλό μπλοκ των Ελλήνων, μπορεί να συμβεί, δεν έπρεπε να συμβεί σήμερα».

Για την κόκκινη κάρτα δήλωσε: «Ζήτησα challenge, για ένα μαρκάρισμα στον Παπαναστασίου, μου το ζήτησε ο παίκτης, είχα μια κίτρινη κάρτα και μου έδειξαν άλλη μια γιατί διαμαρτυρήθηκα, γιατί δεν έπρεπε να ζητήσω την εξέταση του βίντεο; Τι να σας πω, πρέπει κι εγώ να το δω, να διαπιστώσω τι έγινε».

Για τον μικρό τελικό, τόνισε: «Υπάρχει ένας ακόμα τελικός μεταλλίου, σημασία τώρα έχει να ανασυνταχθούμε, να μπούμε να παίξουμε αυτό μας χαρακτηρίζει, άμυνα κι αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς εμένα στον πάγκο. Έχουμε μια ακόμα ευκαιρία να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο».



