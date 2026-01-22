Βλάχος: «Έχουμε τα δικά μας όπλα για τον ημιτελικό με την Ουγγγαρία»

Tι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του ημιτελικού με την Ουγγαρία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τους ημιτελικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδίου άρχισε, από την Πέμπτη (22/1) το απόγευμα με τις δηλώσεις των προπονητών αλλά και των αρχηγών των τεσσάρων φιναλίστ.

Η Ελλάδα στον πρώτο χρονικά ημιτελικό αντιμετωπίζει την Ουγγαρία την Παρασκευή (23/1, 18:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) και θα ακολουθήσει ο 2ος ημιτελικός της Σερβίας με την Ιταλία (21:30).

Στην αίθουσα Τύπου του «Belgrade Arena» βρέθηκαν από ελληνικής πλευράς ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος και ο Ντίνος Γενηδουνιάς.

Από την Ουγγαρία το «παρών» έδωσαν ο προπονητής της Ζολτ Βάργκα και ο Κρίστιαν Μάχερτζ (συμπαίκτης του Γενηδουνιά στη Φερεντσβάρος) από τη Σερβία ο προπονητής της Ούρος Στεβάνοβιτς και ο Νίκολα Γιάκσιτς και από την Ιταλία ο Σάντρο Καμπάνια και ο Μάρκο Ντελ Λούνγκο.

Επίσης, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε από τους διοργανωτές το τρόπαιο, αλλά και τα μετάλλια που θα δοθούν στις τρεις πρώτες ομάδες του τουρνουά.

«Έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας. Οι παίκτες μου είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τον καλύτερο εαυτό τους» υποστήριξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. «Ο πρώτος μας στόχος ήταν να φθάσουμε στην τετράδα και τα καταφέραμε. Γνωρίζουμε πως τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι διαφορετικά, αλλά στο μυαλό μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόνο ο ημιτελικός. Θα γίνει ένα σκληρό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα παλέψουν για τη νίκη. Έχουμε τα δικά μας όπλα και είμαστε προετοιμασμένοι» τόνισε.

Γενηδουνιάς: «Δεν φοβόμαστε κανέναν»

Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Ντίνος Γενηδουνιάς, είπε από τη δική του πλευρά: «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Η Ελλάδα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση, αλλά αυτό που μετράει είναι τι θα γίνει στον ημιτελικό και στη συνέχεια την Κυριακή. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση και πριν από δέκα χρόνια. Είναι άσχημο το συναίσθημα όταν δεν καταφέρνεις να πάρεις μετάλλιο. Καλύτερα να τερματίσεις πέμπτος ή έκτος.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε τις επιτυχημένες μας εμφανίσεις στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και θα το δείξουμε στον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Γνωρίζουμε πως ο αντίπαλός μας έχει μεγάλη παράδοση στο χώρο της υδατοσφαίρισης αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Δεν φοβόμαστε κανέναν».