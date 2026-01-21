Gazzetta Αwards 2025: Μεγάλη μάχη για την κορυφαία της χρονιάς

H ψηφοφορία των Gazzetta Αwards 2025 by Novibet είναι σε εξέλιξη και το βραβείο για την καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς αναμένεται να κριθεί στο νήμα...

Λίγες εβδομάδες έχουν απομείνει για την 11η έκδοση των Gazzetta Awards, με τις διαδικτυακές κάλπες να είναι ανοιχτές. Όλοι έχουν τη δυνατότητα ν' αναδείξουν τους κορυφαίους της χρονιάς που πέρασε, οι οποίοι θ' ανέβουν στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής για να παραλάβουν το βραβείο.

Οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες, προπονητές, ομάδες, αθλητές με ειδικές ικανότητες και τα rising stars περιμένουν τη δική σου ψήφο με στόχο την κατάκτηση της κορυφής στα Gazzetta Awards. Ήδη δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες Νο1 αθλητικού site της χώρας, του Gazzetta, έχουν ρίξει τις προτιμήσεις τους στην ηλεκτρονική κάλπη που... κλείνει στο τέλος του Ιανουαρίου. Οι «μάχες» είναι αμφίρροπες και φαίνεται ότι μέχρι και το φινάλε της ψηφοφορίας πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Μία κατηγορία, στην οποία με τα τώρα δεδομένα η κορυφή θα κριθεί στο photo finish, είναι αυτή για την «Καλύτερη Αθλήτρια της Χρονιάς». Η σεζόν που πέρασε έφερε στο φως τεράστιες γυναικείες αθλήτριες και προσωπικότητες, οι οποίες εκπροσώπησαν με τον καλύτερο τρόπο τόσο την Ελλάδα όσο και τους εκάστοτε συλλόγους τους. Στις πρώτες θέσεις αυτή της λίστας ξεχωρίζουν οι Φωτεινή Τριχά και Ελίνα Τζένγκο.

Η διεθνής πολίστρια του Ολυμπιακού, Φωτεινή Τριχά, αναμφίβολα έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας της μέχρι την επόμενη. Σε συλλογικό επίπεδο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, φτάνοντας έως τον μικρό τελικό του LEN Champions League γυναικών ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Εκεί που τα... έσπασε, όμως, ήταν με τα «γαλανόλευκα».

Η νεαρή πολίστρια κατέκτησε την κορυφή στο World Cup με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών και λίγους μήνες αργότερα έπιασε μία ακόμη κορυφή, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα, στην τελευταία διοργάνωση αναδείχθηκε ως πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης. Λίγο αργότερα, με την Εθνική ομάδα νέων γυναικών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Όλα αυτά κρίθηκαν άξια, ώστε η Φωτεινή Τριχά ν' αναδειχθεί ως η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο, γεγονός που έγινε γνωστό λίγες μέρες πριν το... κλείσιμο του 2025.

Με τη σειρά της, η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το διαμάντι στη σειρά των Diamond League στον ακοντισμό γυναικών. Πήρε συνολικά τέσσερις νίκες στα μίτινγκ των Diamond League, μέσα στο 2025 σημείωσε τις πέντε από τις 10 καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της, με κορυφαία τα 64,90μ. (3η καλύτερη βολή στην καριέρα της). Στο Τόκιο προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, όπου κατέλαβε την 5η θέση.

Οι δύο προαναφερθείσες αθλήτριες είναι η δυάδα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και όπως δείχνουν όλα από αυτή θα κριθεί η κορυφαία της χρονιάς. Πέραν των δύο, όμως, από... κοντά βρίσκονται ακόμη τρεις αθλήτριες. Ο λόγος για τις Γεωργία Δαμασιώτη, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Μαρία Πρεβολαράκη.

Η Γεωργία Δαμασιώτη, κολυμβήτρια του Ωκεανού, στο Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα και το ασημένιο στα 100μ. πεταλούδα. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 200μ. πεταλούδα με 2:08.39, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στο αγώνισμα.

Όσον αφορά την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η νεαρή αθλήτρια είχε μία γεμάτη σεζόν. Έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, στο οποίο έφτασε έως τα ημιτελικά ούσα παράλληλα πρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα ομάδων. Στα αξιοσημείωτα της χρονιάς της ήταν το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23.

Τέλος, η Μαρία Πρεβολαράκη με την αξέχαστη χρονιά της. Η 33χρονη αθλήτρια της πάλης τον Απρίλιο του 2025 έφτασε σε έναν τεράστιο προσωπικό στόχο. Στον 5ο της τελικό σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 53κ. Μάλιστα, αυτό που την ξεχώρισε στη σεζόν που πέρασε είναι το γεγονός ότι διέθεσε το πριμ του μεταλλίου της στη νέα γενιά παλαιστών.