Ο Μαουρίτσιο Μιράρκι νέος τεχνικός στην εθνική ομάδα γυναικών της Ιταλίας

Ο Κάρλο Σίλιπο αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών της Ιταλίας, με διάδοχό του τον Μαουρίτσιο Μιράρκι.

Νέα σελίδα άνοιξε έπειτα από πέντε χρόνια στις τάξεις της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών της Ιταλίας, με τον Μαουρίτσιο Μιράρκι να παίρνει τη σκυτάλη στην τεχνική ηγεσία από τον Κάρλο Σίλιπο.

Ο 65χρονος Μιράρκι ανέλαβε κι επίσημα τα νέα του καθήκοντα την Τετάρτη (4/3), με βασικό στόχο να οδηγήσει τη «Σετερόζα» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Αφήνει τα καθήκοντα που είχε ως βοηθός του Σάντρο Καμπάνια στην εθνική ομάδα ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και το ντεμπούτο στην εθνική ομάδα των γυναικών θα γίνει στην 1η κατηγορία του World Cup στο Ρότερνταμ (1-6 Μαΐου).

Ο Μιράρκι έχει εργαστεί στις εθνικές ομάδες ηλικιακών κατηγοριών της Ιταλίας, ενώ σε επίπεδο ανδρών έχει δουλέψει στις Μπολιάσκο, Ρόμα και Ακουακιάρα, ενώ την περίοδο 2024-2025, οδήγησε την Τριέστε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

«Τώρα ξεκινάμε ένα νέο ταξίδι. Η ευθύνη μου είναι σαφής, να χτίσω μια ανταγωνιστική εθνική ομάδα» δήλωσε ο Μιράρκι στη federnuoto.it.

O Κάρλο Σίλιπο ανέλαβε την εθνική ομάδα το 2021 και υπό τις οδηγίες του επέστρεψε στα μετάλλια, το χάλκινο στο ευρωπαϊκό του Σπλιτ το 2022 και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φουκουόκα το 2023, ενώ μετά την απουσία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, επέστρεψε σε αυτούς στο Παρίσι το 2024, καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Πριν από ένα μήνα και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Μαδέρα, η Ιταλία ηττήθηκε από την εθνική ομάδα με 15-8 στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο.