Ελλάδα - Ιταλία: Πού θα δείτε την κρίσιμη μάχη για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
Μια ακόμη σημαντική μάχη, με φόντο τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών δίνει σήμερα (19/1) η Εθνική μας ομάδα.
Μετά τη νίκη της με 20-8 επί της Τουρκίας για το πρώτο παιχνίδι της Β' φάσης του τουρνουά, η Ελλάδα κοντράρεται με την Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που εν πολλοίς θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου, και κατά συνέπεια την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.
Ο αγώνας για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχει προγραμματιστεί για τις 19:00, και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
