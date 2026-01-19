Ελλάδα και Ιταλία τίθενται αντιμέτωπες σήμερα (19/1) με φόντο τα... ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Μια ακόμη σημαντική μάχη, με φόντο τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών δίνει σήμερα (19/1) η Εθνική μας ομάδα.

Μετά τη νίκη της με 20-8 επί της Τουρκίας για το πρώτο παιχνίδι της Β' φάσης του τουρνουά, η Ελλάδα κοντράρεται με την Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που εν πολλοίς θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου, και κατά συνέπεια την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

Ο αγώνας για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχει προγραμματιστεί για τις 19:00, και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.