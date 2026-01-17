Βλάχος: «Όλοι είναι πολεμιστές, δεν σκεφτόμαστε ποιος λείπει»

Τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος εν όψει του παιχνιδιού με την Ιταλία που μπορεί να εξασφαλίσει την παρουσία της Ελλάδας στα ημιτελικά στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η εθνική ομάδα με χαρακτηριστική άνεση νίκησε την Τουρκία με 20-8 στην πρεμιέρα της β' φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει μπροστά του τον αγώνα με την Ιταλία τη Δευτέρα (19/1, 19:00) που μπορεί να κλειδώσει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε κυρίως στον αγώνα με την Ιταλία, λέγοντας αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι από χθες προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα με την Ιταλία, πάντα βέβαια σεβόμαστε τον αντίπαλό μας κι γι αυτό ήμασταν σοβαροί, όμως ήδη προετοιμαζόμαστε για την Ιταλία, που για μας είναι ο δικός μας προημιτελικός. Είναι ακόμα στα χέρια μας η πρόκριση στην τετράδα και θέλουμε να εξαντλήσουμε με τα δικά μας χέρια την πρόκριση στα ημιτελικά».

Για την απουσία του αρχηγού, Ντίνου Γενηδουνιά, ο Βολιώτης τεχνικός είπε: «Όλοι είναι πολεμιστές, δεν σκεφτόμαστε ποιος λείπει, σκεφτόμαστε τι έχουμε στα χέρια μας, δεν νομίζω ότι θα κάτσουμε να σκεφτούμε την απουσία του Γενηδουνιά, θα μπορούσε να είναι άρρωστος, να είναι τραυματίας, οπότε όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας».

Για το πού θα κριθεί το παιχνίδι με την Ιταλία, τόνισε: «Αν δεν δεχθούμε εύκολα γκολ, δηλαδή στην κόντρα ή στον φουνταριστό, αν το παιχνίδι πάει σε επιθέσεις και άμυνες, πιστεύω θα κυριαρχήσουμε. Έχουμε περισσότερα όπλα, περισσότερα ατού στον τρόπο παιχνιδιού, η Ιταλία είναι ανανεωμένη ομάδα, προσπαθεί να παίξει πιο γρήγορα, αν εμείς δεν το πληρώσουμε αυτό, θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».