Η πρώτη αγωνιστική της Β' Φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ξεκίνησε με νίκες για Ουγγαρία, Σερβία και Ισπανία. Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική...

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βρίσκεται στη δεύτερη φάση και το πρόγραμμα της Παρασκευής (16/1) περιείχε τις πρώτες αγωνιστικές. Ουγγαρία, Σερβία και Ισπανία ξεκίνησαν με το... δεξί τις υποχρεώσεις τους, με τους Μαγυάρους να παραμένουν στην κορυφή του Ε' Ομίλου.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά η Ισπανία επικράτησε με σχετική άνεση του Μαυροβούνιου κι αυτό αποδεικνύεται από τη διαφορά τερμάτων στα τρία οκτάλεπτα, γεγονός που έδωσε τη άνεση στους κατόχους του τίτλου να έχουν το αβαντάζ να μη σκοράρουν στο τέταρτο οκτάλεπτο και εν τέλει να πάρουν το... τρίποντο με σκορ 14-6.

Στη συνέχεια, η Ουγγαρία νίκησε την Ολλανδία με 16-11. Οι Μαγυάροι είδαν τους «οράνιε» ν' αντιστέκονται στο πρώτο οκτάλεπτο, ωστόσο από τη στιγμή που απέκτησαν ρυθμό κυριάρχησαν στο τερέν και έβαλαν τις βάσεις για να έρθει η νίκη και να διατηρηθούν στην κορυφή του ομίλου, φτάνοντας στους 9 βαθμούς.

Το κλείσιμο στο πρόγραμμα της Παρασκευής (16/1) ανήκε στους οικοδεσπότες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Εκεί, οι Σέρβοι επικράτησαν με 14-10 της Γαλλίας σε ένα ματς, όπου ξέφυγαν πολύ γρήγορα στο σκορ. Το επιθετικό ντεμαράζ των «τρικολόρ» δεν αρκούσε στο τέλος με τη νίκη να πηγαίνει στο σύνολο του Ούρος Στεβάνοβιτς.

Τα αποτελέσματα του Ε' Ομίλου

Μαυροβούνιο - Ισπανία 6-14

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-5, 2-5, 1-0

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σάβιτς): Τεσάνοβιτς, Χόλοντ 1, Βούγιοβιτς, Μίρσιτς, Μάτσιτς, Πόπαντιτς, Στούπαρ, Βούτσκοβιτς, Πέρκοβιτς, Σπάιτς 1, Μάτκοβιτς 1, Ράντοβιτς 2, Ντούροβιτς, Γκοΐκοβιτς 1.

Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 2, Σαναούια, Ντε Τόρο, Λαρούμπε 1, Ντάουρα Γκόμεθ 2, Καμπάνας, Ταούλ 1, Βαλέρα, Μπιέλ 2, Μπούστος 1, Λόριο, Χομίλα 1.

Ουγγαρία - Ολλανδία 16-11

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 4-2, 3-4, 5-1

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Άνγκιαλ 1, Μάνχερτζ 2, Άκος Νάγκι 1, Βίνσε Βίγκβαρι 4, Άνταν Νάγκι 1, Φέκετε 5, Τάτραι, Κόβατς 1, Βέντελ Βίγκβαρι, Γιάνσικ, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βίνσε Βάργκα 1.

Ολλανδία (Μπράνκο Μίτροβιτς): Μπουτιχνούις, Γκμπαντάμασι 2, Ρούβενχορστ, Μ. Χέσελς, Φαν ντερ Βέιντεν 3, Ντε Μέι 1, Τε Ριέλε 3, Σ. Χέσελς 1, Φαν ντε Μπουργκ, Ντε Βερντ 1, Σνελ, Τεν Μπρόεκ 1, Σπίκερ, Χοφμέγιερ.

Γαλλία - Σερβία 10-14

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-5, 2-3, 4-2

Γαλλία (Βιέκοσλαβ Κόμπετσακ): Όφνερ, Μπρασέ, Μπαρνά, Μπουέ 2, Ντραέ, Τόμας Βερνού 4, Βιτράν 1, Γκουερίν, Μαριόν-Βερνού 3, Κανόβας, Καρπεντρά, Φοντανί, Μας 1, Σοτόν.

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Σ. Ράσοβιτς 2, Ραντγιέλοβιτς, Τσουκ 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς 3, Ν. Γιάκσιτς 2, Βίτσο 1, Ντέντοβιτς 2, Π. Γιάκσιτς, Β. Ράσοβιτς 1, Γκλούσακ, Μαρτίνοβιτς, Λούκιτς1.

Η βαθμολογία στον όμιλο

Ουγγαρία 9 (44-28) Σερβία 8 (44-37) Ισπανία 6 (39-25) Μαυροβούνιο 3 (29-39) Ολλανδία 1 (31-43) Γαλλία 0 (29-42)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 18/1