Ελλάδα - Κροατία 11-10: Τα στιγμιότυπα της «γαλανόλευκης» νίκης (vid)
Με μία σημαντική νίκη έκλεισε την φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος η Ελλάδα, επικρατώντας με 11-10 της Κροατίας για την 3η αγωνιστική. Προκρίθηκε στην επόμενη φάση με το 3x3 και στους προημιτελικούς ομίλους θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, ισοβαθμώντας με την Ιταλία.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκανε εξαιρετική εμφάνιση αμυντικά και στην επίθεση με πρωταγωνιστή τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ειδικά στην τέταρτη περίοδο, δεν... λύγισε με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή με αντικατάσταση στον Ντίνο Γενηδουνιά.
Δείτε το βίντεο του Ελλάδα - Κροατία
