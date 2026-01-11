Η Ιταλία και η Ρουμανία άρχισαν με άνετες επικρατήσεις την παρουσία τους στον Δ' Όμιλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Η Ιταλία και η Ρουμανία ήταν τα φαβορί, το έδειξαν και άρχισαν με άνετες νίκες την παρουσία τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στο Βελιγράδι.

Η 2η ημέρα της διοργάνωσης στην Belgrade Arena άνοιξε με τα παιχνίδια του Δ' Ομίλου, η ανανεωμένη Ιταλία είχε εύκολο έργο απέναντι στην Τουρκία και ο Σάντρο Καμπάνια... νίκησε τον Κώστα Λούδη με 19-8.

Οι Κοντέμι με 4/5 και ο Ντι Σόμα με 3/5 ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την Ιταλία, ενώ για το εθνικό συγκρότημα της Τουρκίας, που προπονεί ο Κώστας Λούδης, ο Κούλογλου είχε δύο γκολ.

Εύκολο έργο είχε και η Ρουμανία, νικώντας τη Σλοβακία με 16-8 κι από τώρα ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση των ομίλων.

Οι τρεις πρώτες ομάδες αυτού του ομίλου στην επόμενη φάση θα διασταυρώσουν με τις τρεις πρώτες ομάδες του Β' Ομίλου, όπου βρίσκεται και η εθνική ομάδα.

Αποτελέσματα - Βαθμολογίες Δ' Όμιλος

Τουρκία - Ιταλία 8-19

Τα οκτάλεπτα: 1-7, 2-4, 3-4, 2-4.

Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Ογκουζάν 1, Ακάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου, Αλπμάν 1, Ναϊπόγλου, Γιουτμάζ 1, Κάχραμαν 1, Ντουζενλί 1, Μεράλ, Κούλογλου 2, Κανέρ.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 2, Αλεζιάνι, Ντε Μπάσο 1, Φερέρο 1, Ντι Σόμα 3, Ντόλτσε 2, Τζανάτσα 1, Μπρούνι 2, Κοντέμι 4, Καρνεζέκι 1, Ντε Μικέλις, Μπαλταρίνι 2, Αντονούτσι

Ρουμανία - Σλοβακία 16-8

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-2, 2-0, 5-3.

Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 1, Νεάμτου 2, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα 2, Γκεόργκε 3, Γκεοργκέσκου 3, Μπελενιέσι, Βάνσικ 1, Ντράγκουσιν, Λουντσάν 3.

Σλοβακία (Ρόμαν Πόλατσικ): Κόζμερ, Μίχαλ, Τισάι, Μόλναρ, Ντούρικ 1, Μ. Τκατς, Σέμαν 2, Μ. Τκατς 2, Φούρμαν, Μπιέλικ 1, Κάραϊ 1, Μπάλαζ 1, Μπάλογκ, Γιούχαζ.



Η βαθμολογία

1.Ιταλία 3 (19-8)

2.Ρουμανία 3 (16-8)

3.Σλοβακία 0 (8-16)

4.Τουρκία 0 (8-19)

Η 2η αγωνιστική

Τρίτη 13/1

19:00 Σλοβακία - Ιταλία

21:30 Ρουμανία - Τουρκία



