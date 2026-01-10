Η εθνική ομάδα ανδρών ξεκινά το ταξίδι της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, με στόχο στις 25 Ιανουαρίου να πανηγυρίζει το πρώτο της μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην επιστροφή της εθνικής ομάδας από τη Φουκουόκα το 2023, με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές της από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είχαμε ρωτήσει τον Θοδωρή Βλάχο, «πώς γίνεται η εθνική ομάδα πόλο ανδρών να συλλέγει μετάλλια από Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα κι ακόμα να αναζητά το πρώτο της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».

«Το ευρωπαϊκό είναι το ίδιο ισχυρό όπως και ένα παγκόσμιο ή ένα ολυμπιακού τουρνουά» ήταν η απάντηση του Ομοσπονδιακού τεχνικού.

Πέρασε και το 2024, με την εθνική ομάδα να χάνει σε έναν ακόμα προημιτελικό, από την Κροατία με 13-8 στο Ζάγκρεμπ, ακολούθησε πριν από έξι μήνες το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και 5ο συνολικά στην ιστορία της στη διοργάνωση, για να φθάσουμε σήμερα στο Βελιγράδι.

Ένα νέο στοίχημα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που θέλει την Κυριακή 25 Ιανουαρίου να πανηγυρίζει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ανέβουμε στο βάθρο. Όλα εξαρτώνται από εμάς. Ξέρουμε το στόχο μας και γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας» δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.

Η 3η να είναι και η φαρμακερή

Στη μακρόχρονη παρουσία της στο θεσμό, πρώτη συμμετοχή το 1970 στη Βαρκελώνη, η εθνική ομάδα σε δύο περιπτώσεις βρέθηκε σε τροχιά μεταλλίου, όμως και στις δύο έμεινε στην 4η θέση.

Το 1999 στη Φλωρεντία με προπονητή τον Κούλη Ιωσηφίδη, όταν στον προημιτελικό νίκησε την Ισπανία με 7-6, για να ακολουθήσουν οι ήττες από την Κροατία στον ημιτελικό (10-7) και στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο από την Ιταλία με 7-6.

Για να φθάσουμε τέτοιες ημέρες πριν από 10 χρόνια ξανά στην Belgrade Arena του Βελιγραδίου, με τεχνικό τον Θοδωρή Βλάχο, η επιβλητική νίκη επί της Ισπανίας στον προημιτελικό με 6-2, με τον Γιάννη Φουντούλη να πετυχαίνει τρία γκολ και τον Κωνσταντίνπο Φλέγκα να έχει 9/11 αποκρούσεις.

Και μετά ξανά η απογοήτευση: Ήττα από τη γηπεδούχο και παντοδύναμη Σερβία στον ημιτελικό με 13-7, ήττα και στον μικρό τελικό από την Ουγγαρία με 13-10. Από την ομάδα του 2016, στην ομάδα του 2026 υπάρχει μόνο ο αρχηγός πλέον, Ντίνος Γενηδουνιάς.

Αρχή με τη Γεωργία και το νέο σύστημα διεξαγωγής

Η εθνική ομάδα αρχίζει το ταξίδι της στην Belgrade Arena, αντιμετωπίζοντας τη Γεωργία, το βράδυ της Κυριακής (11/1, 21:30, ΕΡΤ 2 Σπορ), που προπονεί ο Σάκης Κεχαγιάς, έχοντας για βοηθό τον Αρσένη Μαρούλη.

Είναι το τελευταίο παιχνίδι της 2ης ημέρας του πρωταθλήματος, με την εθνική ομάδα να μετέχει στον Β' Όμιλο της α' φάσης, μαζί με τη Σλοβενία και την Κροατία.

Με το νέο σύστημα διεξαγωγής που κατέληξε η European Aquatics, ξεχνάμε τα χιαστί παιχνίδια και τους νοκ άουτ προημιτελικούς.

Οι 16 ομάδες έχουν χωριστεί σε τέσσερις ομίλους και μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι τρεις πρώτες ανά όμιλο, σύνολο 12 ομάδες, δημιουργούν δύο νέους ομίλους των έξι και οι τέσσερις τελευταίες θα συνεχίσουν για τις θέσεις 13-16.

Ο όμιλος της εθνικής ομάδας (Β') θα συναντηθεί με τον Δ' και ο Α' με τον Γ', αντίστοιχα. Οι ομάδες μεταφέρουν το σύνολο των αποτελεσμάτων τους από την πρώτη φάση και στη 2η φάση θα δώσουν από τρία παιχνίδια με τις ομάδες του άλλου ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της β' φάσης, οι πρώτοι δύο προκρίνονται στα ημιτελικά και μπαίνουν στη διεκδίκηση των μεταλλίων, ενώ οι υπόλοιποι, ανάλογα με τη θέση κατάταξης, θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-12.

Σημαντικό στοιχείο με το νέο τρόπο διεξαγωγής είναι ότι σε όλο το τουρνουά θα υπάρχει μια ημέρα ξεκούρασης.

Τα παιχνίδια «κλειδιά» για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα παραπάνω κι αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, τα παιχνίδια που θα καθορίσουν την πορεία της εθνικής ομάδας, είναι με την Κροατία την Πέμπτη (15/1, 21:30) στην ολοκλήρωση της α' φάσης και με την Ιταλία στη 2η φάση, καθώς η ομάδα του Καμπάνια βρίσκεται στον Δ' Όμιλο.

Η Ελλάδα χρειάζεται μία νίκη, είτε επί της Κροατίας, είτε επί της Ιταλίας στη δεύτερη, για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά κι από εκεί και πέρα να μπει στη μάχη για ένα μετάλλιο.

To πρόγραμμα της Κυριακής

13:45 Τουρκία - Ιταλία (Δ' Όμιλος)

16:15 Ρουμανία - Σλοβακία (Δ' Όμιλος)

19:00 Σλοβενία - Κροατία (B' Όμιλος)

21:30 Ελλάδα - Γεωργία (B' Όμιλος)



