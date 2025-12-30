Ο Αλεσάντρο Καμπάνια προετοιμάζει και θα παρουσιάσει μια ανανεωμένη Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο Αλεσάντρο Καμπάνια κατέληξε στους 15 παίκτες που θα χρησιμοποιήσει για την Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου).

Μετά τη φιλική νίκη επί του Μαυροβούνιο με 15-12 στη Νάπολι, το βράδυ της Δευτέρας (29/12), o 62χρονος προπονητής από τις Συρακούσες ανακοίνωσε τη λίστα των παικτών.

Mε μόλις τρεις παίκτες από την Προ Ρέκο, ο μικρότερος αριθμός τα τελευταία 20 χρόνια, ο Καμπάνια προχώρησε σε ριζικές αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που κατέλαβε την 7η θέση πριν από έξι μήνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Στην εθνική ομάδα υπάρχουν πέντε νέες προσθήκες. Ο 25χρονος αμυντικός Ματία Αντονούτσι, ο 24χρονος αριστερόχειρας Αλεσάντρο Καρνεζέκι και ο 22χρονος, Αλεσάντρο Μπαλτσαρίνι θα κάνουν ντεμπούτο με τη «Σετεμπέλο» σε μεγάλο διεθνές τουρνουά.

Στους παραπάνω προσθέστε τον αρχηγό της Μπρέσια, Τζιάκοπο Αλεζιάνι (έχει αγωνιστεί μόνο στο ευρωπαϊκό του 2022) και τον Βιτσέντσο Ντόλτσε (ήταν στο ευρωπαϊκό του 2024) που επιστρέφουν στην εθνική ομάδα.

Ο Καμπάνια προχωρά και σε αλλαγή στο δίδυμο των τερματοφυλάκων σε σχέση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, αρκεί ο Φραντσέσκο Ντε Μικέλις να ξεπεράσει την ίωση και τον πυρετό που τον ταλαιπωρούν, για να πάρει τη θέση του Τομάζο Μπάγκι Νέκι, που ήταν αναπληρωματικός του Τζανμάρκο Νικόζια στη Σιγκαπούρη. Ο Νικόζια δίνει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα στον Μάρκο Ντελ Λούνγκο.

Η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, μαζί με τις Σερβία, Ουγγαρία, Γαλλία και Ισπανία θα πραγματοποιήσουν τα τελευταία τους τεστ στο εξαεθνές τουρνουά στο Τρεμπίνιε της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης (3-5 Ιανουαρίου).

Η Ιταλία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2024 στο Ζάγκρεμπ και σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής θα είναι μια από τις αντιπάλους της Ελλάδας στη 2η φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι. Στην πρώτη φάση μετέχει στον Δ' Όμιλο και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία.

Στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν θα αγωνιστεί ο Ιόκι Γκράτα, καθώς εκτίει ποινή αποκλεισμού, μετά την αποβολή του στον προημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος απέναντι στην Ελλάδα, για αντιαθλητικό χτύπημα στον Στέλιο Αργυρόπουλο.

Η αποστολή της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό

Τομάζο Μπάγκι Νέκι, Αλεσάντρο Μπαλτσαρίνι, Μάριο Ντελ Μπάσo, Βιτσέντσο Ντόλτσε, Τομάζο Τζανάτσα, Τζάκοπο Αλεζιάνι, Φίλιπο Φερέρο (Μπρέσια), Εντοάρντο Ντι Σόμα (Φερεντσβάρος), Φραντσέσκο Ντε Μικέλις (Ολίμπικ Ρόμα), Φραντσέσκο Κάσια, Φραντσέσκο Κοντέμι, Ματέο Ιόκι Γκράτα (Προ Ρέκο), Λορέντζο Μπρούνι, Μάρκο Ντελ Λούνγκο (Σαβόνα), Ματία Αντονούτσι (Ρόμα Νόβα), Αλεσάντρο Καρνεζέκι (Ορτίτζα).

*Αν ο Φραντσέσκο Ντε Μικέλις δεν ξεπεράσει τη γρίπη, ο Τομάζο Μπάγκι Νέκι θα διατηρήσει τη θέση του αναπληρωματικού τερματοφύλακα.



