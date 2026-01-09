Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών μπαίνει στην καθημερινότητά μας από το Σάββατο (10/1) και το Gazzetta παραθέτει σημαντικές λεπτομέρειες πριν το πρώτο σπριντ...

Λίγες ώρες απομένουν για το πρώτο σπριντ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου στο Βελιγράδι.

Φυσικά, εκεί θα λάβει μέρος η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, η οποία προέρχεται από δύο σερί βάθρα σε World Cup (2η θέση) και Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου (3η θέση). Στη σερβική πρωτεύουσα έχει κληρωθεί σε όμιλο, όπου θ' αντιμετωπίσει τις Κροατία, Σλοβενία και Γεωργία.

Εφόσον τερματίσει στις πρώτες τρεις θέσεις θα περάσει στη φάση των προημιτελικών, όπου θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι των έξι ομάδων.

Η διαμόρφωση των προημιτελικών ομίλων έχει ως εξής

Ε' Όμιλος: 1ος Α', 2ος Α', 3ος Α', 1ος Γ, 2ος Γ', 3ος Γ'.

1ος Α', 2ος Α', 3ος Α', 1ος Γ, 2ος Γ', 3ος Γ'. ΣΤ Όμιλος: 1ος Β', 2ος Β', 3ος Β', 1ος Δ, 2ος Δ, 3ος Δ'.

Θα διεξαχθούν άλλες τρεις αγωνιστικές, με τις εθνικές να... κουβαλούν τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Από τους προημιτελικούς ομίλους θα περάσουν οι δύο πρώτες εθνικές και με χιαστί θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια των ημιτελικών απ' όπου θα προκύψουν τα ζευγάρια του μεγάλου και του μικρού τελικού.

Αναφορικά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι ο μόνος θεσμός στον οποίο η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν έχει ανέβει σε βάθρο. Πρόκειται για μία... κατάρα, την οποία το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου θέλει να σπάσει στο Βελιγράδι.

Σημειώνεται πως η Εθνική ανδρών στο πόλο, αν και έχει μία πλούσια μεταλλιοθήκη (17), δεν έχει κατακτήσει ακόμα το χρυσό. Αναμφίβολα, το έργο της δεν είναι εύκολο καθώς υποψήφιες για το βάθρο είναι αρκετλες. Οι Ισπανία, Κροατία - οι δύο τελευταίες κάτοχοι του τίτλου -, η οικοδέσποινα Σερβία και φυσικά από κοντά είναι οι Ουγγαρία και Ιταλία.

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Α' Όμιλος: Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Γαλλία, Μάλτα

Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Γαλλία, Μάλτα Β' Όμιλος: Κροατία, Ελλάδα, Γεωργία, Σλοβενία

Κροατία, Ελλάδα, Γεωργία, Σλοβενία Γ' Όμιλος: Σερβία, Ισπανία, Ολλανδία, Ισραήλ

Σερβία, Ισπανία, Ολλανδία, Ισραήλ Δ' Όμιλος: Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία

Το πρόγραμμα της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών

11/1, 21:30 Ελλάδα - Γεωργία

13/1, 16:15 Σλοβενία - Ελλάδα

15/1, 21:30 Ελλάδα - Κροατία

Οι πολίστες στη «γαλανόλευκη» αποστολή