Την Παρασκευή (2/1) η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα ταξιδέψει στη Βοσνία, για διεθνές τουρνουά με τον Θοδωρή Βλάχο να επιλέγει 17 πολίστες στην αποστολή...

Στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βρίσκεται η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών. Η «γαλανόλευκη» θα λάβει μέρος σε ένα διεθνές τουρνουά στην πόλη Τρεμπίνιε της Βοσνίας Εζεργοβίνης.

Μετά την κοινή προετοιμασία με τη Σερβία και το επίσημο φιλικό της προηγούμενης Κυριακής (28/12) στο κολυμβητήριο του Πειραιά, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει τρία ακόμη δυνατά φιλικά παιχνίδια, απέναντι σε ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες για να τεστάρει τις δυνάμεις τις πριν από τον μεγάλο στόχο.

Το Σάββατο (3/1), η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Γαλλία στις 13:15, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:15, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ουγγαρία, στο πλαίσιο του Β΄ Ομίλου. Ανάλογα με την τελική κατάταξη στον όμιλο, τη Δευτέρα (5/1) θα αγωνιστεί με μία εκ των Ιταλία, Ισπανία ή Σερβία, ομάδες που έχουν τοποθετηθεί στον Α΄ Όμιλο.

Η «γαλανόλευκη» αποστολή στη Βοσνία

Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Στέλιος Αργυρόπουλος – Κανακάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Νίκος Γκίλλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Νίκος Παπανικολάου, Μανώλης Ανδρεάδης, Βαγγέλης Πούρος, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μανώλης Ζερδεβάς, Σεμίρ Σπάχιτς, Νίκος Καστρινάκης.

Το πρόγραμμα του τουρνουά

Σάββατο (3/1)

11:00 Ιταλία – Ισπανία (Α΄ Όμιλος)

13:15 Ελλάδα – Γαλλία (Β΄ Όμιλος)

19:15 Ουγγαρία – Ελλάδα (Β΄ Όμιλος)

21:30 Σερβία – Ιταλία (Α΄ Όμιλος)

Κυριακή (4/1)

19:15 Γαλλία – Ουγγαρία (Β΄ Όμιλος)

21:30 Σερβία – Ισπανία (Α΄ Όμιλος)

Δευτέρα (5/1)