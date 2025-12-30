Ο Ισίδωρος Κούβελος συνεχάρη τη Φωτεινή Τριχά

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συγχαρεί τη Φωτεινή Τριχά, μετά την ανακήρυξή της ως κορυφαία παίκτρια στον κόσμο από τη World Aquatitcs.

Την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Φωτεινή Τριχά υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος λίγο μετά την ανάδειξη της σε κορυφαία αθλήτρια πόλο στον κόσμο, από την World Aquatics.

Ο κ. Κούβελος αφού καλωσόρισε την 20χρονη πολίστρια της είπε: «Σου αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τα επιτεύγματα σου μέσα στη χρονιά. Η βράβευσή σου ως καλύτερης πολίστριας στον κόσμο αντανακλά στο σύνολο της ελληνικής υδατοσφαίρισης και σε όλη την Εθνική Ομάδα γυναικών που έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Ήδη αποτελείς αθλήτρια – πρότυπο για όλα τα νέα παιδιά και θέλω να ξέρεις ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό σου σε ό,τι χρειαστείς».

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ ρώτησε την Τριχά για την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας γυναικών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στα τέλη Ιανουαρίου στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας και τόνισε ότι ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες.

«Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και να μεταφέρεις τις ευχές μου σε όλα τα κορίτσια και τους προπονητές της ομάδας. Ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 και είμαι σίγουρος ότι και εκεί θα σηκώσετε την ελληνική σημαία ψηλά».

Η Φωτεινή Τριχά ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο για τη συνάντηση και τη στήριξη.

«Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Ό,τι πέτυχα, το πέτυχα με την ομάδα και αξίζουν τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Πιστεύω ότι αυτή η Εθνική Ομάδα έχει πολλές δυνατότητες και να εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα στους Ολυμπιακούς του Λος Αντζελες. Έχει αρκετές νέες παίκτριες αλλά και κάποιες πιο έμπειρες που δημιουργούν ένα ιδανικό σύνολογο», κατέληξε η διεθνής πολίστρια που δέχθηκε από τον κ. Κούβελο ως αναμνηστικό δώρο, ένα αγαλματίδιο με τη μορφή της Θεάς Νίκης.