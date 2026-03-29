Ο αρχηγός της Γιουβέντους, Μανουέλ Λοκατέλι, δέχεται έντονες επικρίσεις στα social για δείπνο με παίκτες της Ίντερ πριν από τον «τελικό» με την Βοσνία.

Ενας διεθνής Ιταλός έκανε το… λάθος να δειπνήσει με συμπαίκτες του, για να χαλαρώσει λίγο πριν τον τελικό των Play offs για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Βοσνία, και βρέθηκε στο στόχαστρο των οπαδών στα social media. Ο Μανουέλ Λοκατέλι, αρχηγός της Γιουβέντους, επικρίθηκε έντονα από τους οπαδούς του συλλόγου του επειδή την Παρασκευή το βράδυ μοιράστηκε την περίφημη τηγανητή μπριζόλα της «Trattoria da Tullio» στο Μοντεμπένι, μαζί με τέσσερις από τους πέντε παίκτες της Ίντερ που κλήθηκαν από τον Γκατούζο.

Η «ενοχή» του; Ότι φωτογραφήθηκε δίπλα στους Μπαστόνι, Ντιμάρκο, Μπαρέλα και Εσπόζιτο. Και δεν έχει σημασία που ήταν εκεί και ο τραυματίας τερματοφύλακας της Τότεναμ, Βικάριο, για να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του.

Όλα ξεκίνησαν από μια δημοσίευση στα social media του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, που ως συνήθως μοιράστηκε φωτογραφίες της βραδιάς με τους καλεσμένους του. Και έτσι, κυρίως στο X, συσσωρεύτηκαν βαριές εκφράσεις για τον μέσο της Γιουβέντους. Η βασική κατηγορία; Ότι έκανε παρέα εκτός γηπέδου με παίκτες της αντιπάλου, αλλά κυρίως με τον Μπαστόνι, ο οποίος στην τελευταία αναμέτρηση είχε προκαλέσει την αποβολή του Καλουλού.

Άλλωστε, η σχέση των οπαδών της Γιουβέντους με τον αρχηγό τους ήταν πάντα περίπλοκη, μόλις με δυσκολία και χάρη σε μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις υπό τον Σπαλέτι, κατάφερε να μετατρέψει τα γιουχαΐσματα και τα παράπονα σε standing ovation, κερδίζοντας τελικά την καρδιά της κερκίδας.

«Τουλάχιστον απρεπές», γράφουν οι πιο ευγενικοί. «Εγκληματική φιλία με παίκτες της Ίντερ», απαντούν όσοι τον υπερασπίζονται. Έτσι, ακόμη κι όταν στο γήπεδο φαινόταν ότι είχε κερδίσει όλους, ο Λοκατέλι ξαναδιχάζει τον κόσμο της Γιουβέντους.