H Ισπανία νικώντας την Ιταλία με 7-6 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τουρνουά ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ.

Η Ισπανία για 3η διαδοχική διοργάνωση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανεβαίνει στο βάθρο της διοργάνωσης στο τουρνουά ανδρών. Σε ένα κλειστό παιχνίδι η Ισπανία νίκησε την Ιταλία με 7-6 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό του Σπλιτ, που έρχεται να προστεθεί στα ασημένια μετάλλια από τις διοργανώσεις της Βαρκελώνης το 2018 και της Βουδαπέστης.

Ο 36χρονος Φελίπε Περόνε σημείωσε το νικητήριο γκολ 3:12 πριν από το τέλος, με την Ισπανία να μετρά συνολικά τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Spain vs. Italy goes down to the wire!



The bronze medal match did not disappoint, as @RFEN_Oficial hold off @FINOfficial_ in the final quarter to win third place honours.#wp2022split highlights pic.twitter.com/5pKvbLU3Um