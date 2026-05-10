Ολυμπιακός: Συγκινητικό βίντεο με τα παιδιά των Ακαδημιών για την γιορτή της μητέρας (vid)
Ένα όμορφο και παράλληλα συγκινητικό βίντεο ανέβασε στα social media του ο Ολυμπιακός, με αφορμή τη σημερινή (10/5) γιορτή της μητέρας.
Η πειραϊκή ομάδα δείχνει πλάνα από το προπονητικό κέντρο στου Ρέντη, όπου οι... μελλοντικοί ποδοσφαιριστές ετοίμασαν ορισμένες ζωγραφιές, αφιερωμένες φυσικά στις μητέρες τους. Θέλησαν έτσι να τις ευχαριστήσουν για τα όσα τους προσφέρουν και φυσικά με αυτό τον τρόπο να πουν το δικό τους «Χρόνια Πολλά».
Σε όλες τις υπέροχες μαμάδες που μας στηρίζουν σε κάθε μας βήμα! Χρόνια πολλά μαμά! ❤️ pic.twitter.com/NAyIz4WR6m— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 10, 2026
