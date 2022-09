Η Ουγγαρία καθάρισε την Ισπανία με 10-8, πέρασε στον τελικό του ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ και πάνε για το repeat και το 14ο συνολικά χρυσό μετάλλιο στην ιστορία τους στη διοργάνωση/Δη

Οι Ούγγροι νίκησαν τους Ισπανούς πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη και επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 1999.

Τώρα οι Ούγγροι νίκησαν ξανά τους Ισπανούς, αυτή τη φορά στο Σπλιτ με 10-8 και προκρίθηκαν στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και την Κυριακή (10/9, 21:30) θα παίξουν για να διατηρήσουν τον τίτλο τους και να φθάσουν στα 14 χρυσά μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

Αντίπαλος των Μαγυάρων θα είναι μια εκ των Κροατίας ή της Ιταλίας, που αγωνίζονται στις 21:30.

Ο πρώτος ημιτελικός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχε δύο όψεις, η Ισπανία άρχισε καλύτερα, προηγήθηκε 3-1 και 4-2 (5:15 β' περιόδου), αλλά μετά όλα άλλαξαν σε τρία λεπτά. Με δύο γκολ από τον Μανχέρζ και άλλα δύο από τον μεγάλο πρωταγωνιστή Άνταμ Νάγκι κι ένα από τον Μπούριαν, η Ουγγαρία με ένα επιμέρους 5-1 προηγήθηκε 7-5 στο ημίχρονο και δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία, παρότι οι Γρανάδος και Μουνάριθ ισοφάρισαν 7-7 στην 3η περίοδο.

𝐍𝐞𝐰 𝐭𝐞𝐚𝐦, 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠



Hungary defeat Spain 10-8 in front of an electric crowd at Spaladium Arena.



Watch the Men's Semi-Final Highlights pic.twitter.com/74Mz9lwEgM