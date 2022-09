H Κροατία είχε εύκολο έργο απέναντι στη Γεωργία (15-5) και στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα υποδεχθεί την Ιταλία.

Η Κροατία αφού πήρε το διαιτητικό δώρο στο ισόπαλο 5-5 με την Ελλάδα, στον προημιτελικό είχε εύκολο έργο απέναντι στη Γεωργία (15-5) και πέρασε στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Σπλιτ. Στον ημιτελικό οι διοργανωτές θα αντιμετωπίσουν τη δευτεραθλήτρια κόσμου Ιταλία.

Croatia cruise past Georgia with a 𝟭𝟱 - 𝟱 win to reach the #wp2022split Semi Finals!



Watch all the highlights below pic.twitter.com/Vw42n0QndC