Η Ουγγαρία νικώντας το Μαυροβούνιο με 11-8 πέρασε στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Σπλιτ και περιμένει μια από τις Ελλάδα ή Ισπανία στον ημιτελικό.

Η Ουγγαρία επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της νίκησε το Μαυροβούνιο με 11-8 και έκλεισε πρώτη θέση στα ημιτελικά του τορνουά ανδών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ.

Στον ημιτελικό της Πέμπτης (8/9, 19:00) οι κάτοχοι του τίτλου θα αντιμετωπίσουν τον νικητού του αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία, που θα γίνει την Τρίτη (6/9, 20:00).

Με κορυφαίο τον αρχηγό τους Ζίλαρντ Γιάνσικ, οι Ούγγροι επέβαλαν από την αρχή την κυριαρχία τους, υποχρεώνοντας τους Μαυροβούνιους να κυνηγούν στο σκορ.

Ο Γιάνσικ με πέντε γκολ σε ισάριθμα σουτ, έσβησε σε μεγάλο ποσοστό την αστοχία του Γκέργκο Ζάλανκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντέγιαν Λάζοβιτς κυρίως στην 3η περίοδο κάνοντας το 6-4 (3:03) και το 7-5 στην κόντρα (00:13).

Οι Μαγυάροι έφθασαν στο 9-5 (7:09), το Μαυροβούνιο με γκολ των Ράντοβιτς και Σπάιτς μείωσε σε 9-7 (3:21), όμως ο Γιάνσικ επανέφερε την τάξη με λόμπα για το 10-7 (2:53) και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με κόντρα για τον τελικό 11-8.

