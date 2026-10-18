O Πανιώνιος πέρασε από τον Άλιμο, παρέμεινε αήττητος στη Waterpolo League γυναικών
Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Πανιώνιος επί του Αλίμου με 15-13, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 4η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης διατήρησε το αήττητο κι ανέβηκε μόνος στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε για πρώτη φορά με 4-3 στο ξεκίνημα της β' περιόδου και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα.
Η Πάτερου στην εκπνοή της περιόδου έκανε το 8-6, οι φιλοξενούμενες διατήρησαν διαφορά μέχρι και τρία γκολ στο 3ο οκτάλεπτο, ο Άλιμος με τις Χαλδαίου και Αφροδίτη Μπιτσάκου μείωσε σε 12-11, 05:22 πριν από το τέλος, όμως ο Πανιώνιος με δύο γκολ από τη Χριστοδούλου Άουτ κι ένα από την Πάτερου, ξέφυγε με 15-11 (3:42), με την ομάδα του Αλίμου να μειώνει στο τελικό 15-13.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-5, 4-4, 3-3
Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη 1, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μ. Πλευρίτου 2, Χαλδαίου 5, Μ. Παπαδοπούλου 1, Αφρ. Μπιτσάκου 2, Τζωρτζακάκη, Δημητροπούλου, Κραβαρίτη, Χριστοδούλου.
Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου 1, Λόουσον 1, Ρακιντζή 2, Κανελλοπούλου, Ξανθοπούλου 1, Χριστοδούλου Άουτ 3, Πάτερου 3, Λαμπροπούλου 3, Κάρολ 1, Λουπάκη, Μοτροχλιάδου, Μουστάκα.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (4η αγωνιστική)
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
- ΠΕΚΕΒ-Λάρισα 11-11
- Εθνικός-Ολυμπιακός 10-13
- ΠΑΟΚ-Γλυφάδα 22-6
- Βουλιαγμένη-Νε Πατρών 21-9
- Ηλιούπολη-Χανιά 9-10
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
- Άλιμος-Πανιώνιος 13-15
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Βουλιαγμένη 12
- 3.Πανιώνιος 10
- 4.ΠΑΟΚ 9
- 5.Χανιά 7
- 6.Εθνικός 6
- 7.Άλιμος 6
- 8.ΝΕ Πατρών 3
- 9.Γλυφάδα 3
- 10.Λάρισα 1
- 11.ΠΕΚΕΒ 1
- 12.ΓΣ Ηλιούπολης 0
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