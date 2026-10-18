O Πανιώνιος πέρασε από τον Άλιμο, παρέμεινε αήττητος στη Waterpolo League γυναικών

Ο Πανιώνιος νίκησε εκτός έδρας τον Άλιμο με 15-13 και παρέμεινε αήττητος μετά τέσσερις αγωνιστικές στη Waterpolo League γυναικών.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Πανιώνιος επί του Αλίμου με 15-13, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 4η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης διατήρησε το αήττητο κι ανέβηκε μόνος στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε για πρώτη φορά με 4-3 στο ξεκίνημα της β' περιόδου και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα.

Η Πάτερου στην εκπνοή της περιόδου έκανε το 8-6, οι φιλοξενούμενες διατήρησαν διαφορά μέχρι και τρία γκολ στο 3ο οκτάλεπτο, ο Άλιμος με τις Χαλδαίου και Αφροδίτη Μπιτσάκου μείωσε σε 12-11, 05:22 πριν από το τέλος, όμως ο Πανιώνιος με δύο γκολ από τη Χριστοδούλου Άουτ κι ένα από την Πάτερου, ξέφυγε με 15-11 (3:42), με την ομάδα του Αλίμου να μειώνει στο τελικό 15-13.



Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-5, 4-4, 3-3

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη 1, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μ. Πλευρίτου 2, Χαλδαίου 5, Μ. Παπαδοπούλου 1, Αφρ. Μπιτσάκου 2, Τζωρτζακάκη, Δημητροπούλου, Κραβαρίτη, Χριστοδούλου.

Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου 1, Λόουσον 1, Ρακιντζή 2, Κανελλοπούλου, Ξανθοπούλου 1, Χριστοδούλου Άουτ 3, Πάτερου 3, Λαμπροπούλου 3, Κάρολ 1, Λουπάκη, Μοτροχλιάδου, Μουστάκα.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

ΠΕΚΕΒ-Λάρισα 11-11

Εθνικός-Ολυμπιακός 10-13

ΠΑΟΚ-Γλυφάδα 22-6

Βουλιαγμένη-Νε Πατρών 21-9

Ηλιούπολη-Χανιά 9-10

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Άλιμος-Πανιώνιος 13-15

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 12

2.Βουλιαγμένη 12

3.Πανιώνιος 10

4.ΠΑΟΚ 9

5.Χανιά 7

6.Εθνικός 6

7.Άλιμος 6

8.ΝΕ Πατρών 3

9.Γλυφάδα 3

10.Λάρισα 1

11.ΠΕΚΕΒ 1

12.ΓΣ Ηλιούπολης 0



