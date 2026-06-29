Η Βουλιαγμένη συνεχίζει ακάθεκτη το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν στο τμήμα πόλο γυναικών. Μία ακόμη κίνηση για το σύλλογο του Λαιμού ήταν η επέκταση της συνεργασίας του με την Ελευθερία Φουντωτού έως το 2028.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με την Ελευθερία Φουντωτού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η 24χρονη περιφερειακός ξεκίνησε στην ομάδα του Ολυμπιακού, με την οποία κατέκτησε τρία Πρωταθλήματα (2018-2020) και ένα Κύπελλο (2020).

Στη συνέχεια, αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στη Γλυφάδα και το 2024 εντάχθηκε στην ομάδα του Ν.Ο.Β., με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος την επόμενη χρονιά.

Με την εθνική ομάδα, η Ελευθερία συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών στην Ιαπωνία(2023), κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κίνα (2025) και την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία (2026).

Η ίδια δήλωσε: "Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση της συνεργασίας μου με την Βουλιαγμένη. Η εμπιστοσύνη της διοίκησης και των προπονητών προς το πρόσωπό μου, είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την επιτυχία των στόχων της ομάδας".

Ευχόμαστε στην Ελευθερία ακόμη περισσότερες διακρίσεις με τα χρώματα του Ν.Ο.Β».