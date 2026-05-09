Η Γλυφάδα νίκησε τον ΠΑΟΚ με 9-6, για το 1-0 στα προημιτελικά των play offs στη Waterpolo League γυναικών.

H Γλυφάδα με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο οκτάλεπτο έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 9-6, στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος», στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την προημιτελική φάση των play off της Waterpolo League γυναικών.

Η αθηναϊκή ομάδα έκανε το 1-0 στη σειρά και χρειάζεται μια ακόμη νίκη την ερχόμενη Τρίτη (12/5, 14:30) στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στην ημιτελική φάση των play off. Αν χρειασθεί και τρίτος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα την Παρασκευή (15/5, 14:00).

Ο νικητής από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον ΝΟ Βουλιαγμένης. Ο ηττημένος θα αναμετρηθεί με τον ηττημένο από το ζευγάρι Άλιμος ΝΑΣ Betsson - Εθνικός Πειραιά για την 5η θέση, σε νοκ άουτ παιχνίδι.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-2, 1-2, 3-1

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Θεοδωρόπουλος) : Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαρία 2, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνσερ 2, Οτσόα 3, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου 1, Σαλταμανίκα Τσιάρα, Μουστάκα, Δασκαλάκη.

ΠΑΟΚ (Βέργος): Σάλεχ, Σκορδίλη, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Σιμ. Καριπίδου 1, Μαρτζούκου, Γραικού, Γλώρου, Μπερίκου 1, Κολτσίδα, Ούρα 1, Σαουλίδη 1, Β. Καριπίδου 2, Χάνγκερφορντ.