Γλυφάδα - ΠΑΟΚ 9-6: Μια νίκη πριν από τα ημιτελικά στη Waterpolo League γυναικών
H Γλυφάδα με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο οκτάλεπτο έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 9-6, στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος», στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την προημιτελική φάση των play off της Waterpolo League γυναικών.
Η αθηναϊκή ομάδα έκανε το 1-0 στη σειρά και χρειάζεται μια ακόμη νίκη την ερχόμενη Τρίτη (12/5, 14:30) στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στην ημιτελική φάση των play off. Αν χρειασθεί και τρίτος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα την Παρασκευή (15/5, 14:00).
Ο νικητής από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον ΝΟ Βουλιαγμένης. Ο ηττημένος θα αναμετρηθεί με τον ηττημένο από το ζευγάρι Άλιμος ΝΑΣ Betsson - Εθνικός Πειραιά για την 5η θέση, σε νοκ άουτ παιχνίδι.
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-2, 1-2, 3-1
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Θεοδωρόπουλος) : Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαρία 2, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνσερ 2, Οτσόα 3, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου 1, Σαλταμανίκα Τσιάρα, Μουστάκα, Δασκαλάκη.
ΠΑΟΚ (Βέργος): Σάλεχ, Σκορδίλη, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Σιμ. Καριπίδου 1, Μαρτζούκου, Γραικού, Γλώρου, Μπερίκου 1, Κολτσίδα, Ούρα 1, Σαουλίδη 1, Β. Καριπίδου 2, Χάνγκερφορντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.