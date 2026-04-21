Γλυφάδα - ΠΑΟΚ 10-7: «Κλείδωσε» την τρίτη θέση
Η κανονική περίοδος στην Waterpolo League γυναικών ολοκληρώθηκε για τη Γλυφάδα με ακόμη μία νίκη. Απέναντι στον ΠΑΟΚ, η ομάδα των νοτίων προαστίων επικράτησε με 10-7 και «κλείδωσε» την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια με 46 βαθμούς.
Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά νωθρές. Η άμυνα είχε τον πρώτο λόγο, με αποτέλεσμα στο πρώτο οκτάλεπτο να μην υπάρχει σκορ (0-0) και οι δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες. Το πρώτο γκολ ήρθε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, το οποίο όμως απαντήθηκε άμεσα από τις γηπεδούχους.
Με το ισόπαλο 2-2 πήγαν οι ομάδες στο ημίχρονο. Εκεί, η Γλυφάδα άνοιξε το ρυθμό της και έγινε πιο αποτελεσματική στο επιθετικό κομμάτι. Παράλληλα προσπάθησε να περιορίσει τις παίκτριες του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να παίρνουν προβάδισμα δύο τερμάτων (7-5).
Αν και προσπάθησε ν' αντιδράσει το σύνολο από τη Θεσσαλονίκη, οι παίκτριες της Γλυφάδας βρήκαν τον τρόπο να διευρύνουν το προβάδισμα τους και να φτάσουν στο τελικό 10-7, πανηγυρίζοντας τη νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 0-0, 2-2, 5-3, 3-2
