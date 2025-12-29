Φωτεινή Τριχά: Η πορεία μέχρι την κορυφή του κόσμου

Η Φωτεινή Τριχά (υποψήφια για Αθλήτρια της Χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025) κλείνει με μια ξεχωριστή ατομική βράβευση το 2025, με την παίκτρια της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης να αναδεικνύεται ως η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο.

Σε ηλικία 20 ετών (γεννημένη στις 26 Απριλίου 2005) η παίκτρια του Ολυμπιακού μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ αθλητριών, που έχουν λάβει τον τίτλο της κορυφαίας παίκτριας της χρονιάς από το 2009 όταν και εγκαινιάστηκε το βραβείο.

Ανάμεσά τους και η Αλεξάνδρα Ασημάκη, η οποία σε ηλικία 23 ετών το 2011 είχε κερδίσει τον τίτλο της κορυφαίας παίκτρια στον κόσμο, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη.

Μόνο η Αμερικανίδα, Μάγκι Στέφενς, με τρεις σχετικούς τίτλους και κατά πολλούς η κορυφαία παίκτρια που έχει αναδείξει η γυναικεία υδατοσφαίριση, έχει αναδειχθεί κορυφαία παίκτρια σε ηλικία μικρότερη από την Τριχά και ήταν το 2012 σε ηλικία 19 ετών.

Όπως αναφέρει το total-waterpolo η απόφαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της World Aqautics ήταν σχεδόν ομόφωνη. Αρχικά τα 21 από τα 22 μέλη της επιτροπής επέλεξαν την Ελληνίδα περιφερειακή στην κορυφαία επτάδα της χρονιάς και στη συνέχεια σχεδόν οι μισοί από τους κριτές (10), επέλεξαν την Τριχά ως την απόλυτη MVP της χρονιάς.

«Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, που καταβάλουν προσπάθεια καθημερινά. Σίγουρα, νιώθω μια ικανοποίηση. Σε όλους αρέσει η αναγνώριση. Είμαι περήφανη για όλη την ομάδα και για την προσπάθεια που κάναμε.

Η ατομική διάκριση περνάει μέσα από αυτό. «Θέλω να αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα των ευκαιριών που μας δίνονται, αντιμετωπίζοντάς τις με εκτίμηση, ευγνωμοσύνη και ταπεινότητα, παλεύοντας σκληρά για τη διάκριση, που είναι και ο απώτερος στόχος, φυσικά»» δήλωσε η Τριχά στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού.

Αρχισκόρερ στην Α1 σε ηλικία 15 ετών

Η Φωτεινή Τριχά έκανε τα πρώτα της βήματα στο πόλο σε ηλικία έξι ετών στον Τρίτωνα Αμαρουσίου. Ο Στέφανος Λέανδρος ήταν ο πρώτος που είδε το ταλέντο της, με την αθλήτρια να αφήνει τον Τρίτωνα, για τον Νηρέα Χαλανδρίου, με πρώτη προπονήτρια την πρώην παίκτρια του Δώρα Μιχαηλίδου.

Μετά την τεχνική ηγεσία ανέλαβαν η Ευτυχία Καραγιάννη με την Κατερίνα Οικονομοπούλου και μετέπειτα η Γεωργία Ελληνάκη, μέλη της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Η Τριχά αμέσως έδειξε την εκτελεστική της ικανότητα. Σε ηλικία 15 ετών και την περίοδο 2019-20 αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών με 68 γκολ, ενώ την ίδια σεζόν με το σκουφάκι του Νηρέα ήταν φιναλίστ στο Κύπελλο Ελλάδας, απέναντι στη μετέπειτα ομάδα της τον Ολυμπιακό.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 μετακόμισε στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, κάτω από τις τεχνικές οδηγίες του Χάρη Παυλίδη.

Ως παίκτρια του Ολυμπιακού έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας, δυο Σούπερ Καπ Ελλάδας (2024, 2025), το Σούπερ Καπ Ευρώπης το 2022 και βεβαίως τα Champions League το 2021 και 2022.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων το 2019 ηγήθηκε στην πορεία της εθνικής ομάδας προς το χάλκινο μετάλλιο στο 1ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κορασίδων στο Κίρισι, ενώ την ίδια χρονιά αγωνίσθηκε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων στο Βόλο.

Το 2022 ως αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος αναδείχθηκε MVP του παγκόσμιου πρωταθλήματος νεανίδων στο Βελιγράδι. όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Ακριβώς πριν από πέντε χρόνια, στις 29 Δεκεμβρίου 2020 ο Τεό Λοράντος συμπεριέλαβε την Τριχά στην αποστολή της εθνικής ομάδας σε φιλικό με την Ισπανία στη Μάλαγα κι εκεί έγραψε την πρώτη της συμμετοχή στην ομάδα των γυναικών.

Το 2024 αγωνίστηκε σε τέσσερα παιχνίδια στο παγκόσμιο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα, για να ακολουθήσει η φετινή χρονιά με το χρυσό μετάλλιο ανήμερα του Πάσχα στο World Cup στην Κίνα και το καλοκαίρι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όπου αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ με 25 γκολ.

Η Φωτεινή Τριχά τελείωσε το Πρότυπο Αναβρύτων και σπουδάζει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ.

