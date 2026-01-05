Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Κραβαρίτη

O Δημήτρης Κραβαρίτης αποτελεί και τυπικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού αποτελεί και με τη... βούλα ο Δημήτρης Κραβαρίτης, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Ολυμπιακός την περίοδο της επανέναρξης των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στα τέλη του Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί με νέο τεχνικό, με τη διοίκηση του Ερασιτέχνη να βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του και τις φήμες να αναφέρουν το όνομα του Γιώργου Ντόσκα.

O Kραβαρίτης αφήνει τον Ολυμπιακό με 19 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη σεζόν, έχοντας κατακτήσει το Σούπερ Καπ. Παράλληκα έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Water Polo League, την πρόκριση στους «8» του Champions League και την πρόκριση στη Final του Κυπέλλου.

Σημειώνεται πως ο Δημήτρης Κραβαρίτης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας πανηγυρίσει με το τμήμα πόλο γυναικών μία κατάκτηση πρωταθλήματος Ελλάδας (2024), ένα κύπελλο Ελλάδας (2025) και δύο Super Cup Ελλάδας (2024, 2025). Παράλληλα, τερμάτισε στην τρίτη θέση του LEN Champions League γυναικών στο πόλο.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας πόλο Γυναικών, Δημήτρη Κραβαρίτη.

Η απόφαση ελήφθη κοινή συναινέσει, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοίκησης και του Δημήτρη Κραβαρίτη, σε καλό κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης και με γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την ομάδα ενόψει της συνέχειας.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον Δημήτρη Κραβαρίτη για τη συνεργασία και την προσφορά του στην ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία».