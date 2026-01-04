Παρελθόν από τον Ολυμπιακό θ' αποτελέσει ο Δημήτρης Κραβαρίτης, με τις δύο πλευρές να διακόπτουν τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για τις Εθνικές...

Η νέα χρονιά δεν θα βρει τον Δημήτρη Κραβαρίτη στο «τιμόνι» της ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος προπονητής θ' αποτελέσει παρελθόν, με την «ερυθρόλευκη» διοίκηση του Ερασιτέχνη να βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Σε μία περίοδο, όπου υπάρχει το διάλειμμα για τις Εθνικές ομάδες πόλο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Ολυμπιακός και Δημήτρης Κραβαρίτης διέκοψαν τη συνεργασία τους. Όσον αφορά το... διαζύγιο των δύο πλευρών μένει μόνο το επίσημο σκέλος.

Όπως αναφέραμε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει, ήδη, την αναζήτηση για τον προπονητή που θ' αναλάβει την τεχνική ηγεσία των κατόχων του φετινού Super Cup Ελλάδας.

Σημειώνεται πως ο Δημήτρης Κραβαρίτης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας πανηγυρίσει με το τμήμα πόλο γυναικών μία κατάκτηση πρωταθλήματος Ελλάδας (2024), ένα κύπελλο Ελλάδας (2025) και δύο Super Cup Ελλάδας (2024, 2025). Παράλληλα, τερμάτισε στην τρίτη θέση του LEN Champions League γυναικών στο πόλο.