Ο Εθνικός και ο Πανιώνιος δεν είχαν προβλήματα απέναντι στο Ρέθυμνο και τον ΓΣ Ηλιούπολης, αντίστοιχα για τη 15η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Με δύο αγώνες στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, συνεχίστηκε το Σάββατο (21/2) η Water Polo League γυναικών, με τον Εθνικό και τον Πανιώνιο να πετυχαίνουν άνετες νίκες.

Στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου ο Εθνικός νίκησε το Ρέθυμνο με 25-5 κι εδραιώθηκε ακόμα περισσότερο στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος προηγήθηκε 13-0 με αντίπαλο τον ΓΣ Ηλιούπολης, δέχθηκε γκολ μετά από 25 αγωνιστικά λεπτά και έφθασε χωρίς προβλήματα στο τελικό 19-5.

Το πανόραμα της 15ης αγωνιστικής - Βαθμολογία

Παρασκευή 20/2

ΝΟΠ - ΝΕΠ 8-12

Σάββατο 21/2

Ρέθυμνο - Εθνικός 5-25

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-8, 2-5, 0-8

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Πανιώνιος - ΓΣ Ηλιούπολης 19-5

Τα οκτάλεπτα: 7-0, 2-0, 4-0, 6-5

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Τρίτη 24/2

13:00 Κολ. Αλίμου Άλιμος - Χανιά

15:00 Κολ. Πειραιά Ολυμπιακός - Γλυφάδα

16:00 Κολ. Λαιμού Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία