Water Polo League γυναικών: Mε νίκες προχώρησαν ο Εθνικός και ο Πανιώνιος
Με δύο αγώνες στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, συνεχίστηκε το Σάββατο (21/2) η Water Polo League γυναικών, με τον Εθνικό και τον Πανιώνιο να πετυχαίνουν άνετες νίκες.
Στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου ο Εθνικός νίκησε το Ρέθυμνο με 25-5 κι εδραιώθηκε ακόμα περισσότερο στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος προηγήθηκε 13-0 με αντίπαλο τον ΓΣ Ηλιούπολης, δέχθηκε γκολ μετά από 25 αγωνιστικά λεπτά και έφθασε χωρίς προβλήματα στο τελικό 19-5.
Το πανόραμα της 15ης αγωνιστικής - Βαθμολογία
Παρασκευή 20/2
- ΝΟΠ - ΝΕΠ 8-12
Σάββατο 21/2
- Ρέθυμνο - Εθνικός 5-25
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-8, 2-5, 0-8
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Πανιώνιος - ΓΣ Ηλιούπολης 19-5
Τα οκτάλεπτα: 7-0, 2-0, 4-0, 6-5
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Τρίτη 24/2
- 13:00 Κολ. Αλίμου Άλιμος - Χανιά
- 15:00 Κολ. Πειραιά Ολυμπιακός - Γλυφάδα
- 16:00 Κολ. Λαιμού Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 42
- 2.Βουλιαγμένη 36
- 3.Εθνικός 33
- 4.Γλυφάδα 28
- 5.ΠΑΟΚ 27
- 6.Άλιμος 25
- 7.Πανιώνιος 24
- 8.Χανιά 21
- 9.ΝΕΠ 9
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 6
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
