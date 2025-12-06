Από ένα βαθμό πήραν στο μεταξύ τους ματς Παλαιό Φάληρο και Χίος, ενώ η Γλυφάδα πήρε άνετο «διπλό» κόντρα στον ΟΦΘ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Waterpolo League...

Μια παραγωγική ισοπαλία και μία ευρεία νίκη είχε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στην Waterpolo League ανδρών σε Φάληρο και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Παλαιό Φάληρο και Χίος μοιράστηκαν από ένα βαθμό, ενώ η Γλυφάδα επικράτησε του ΟΦΘ.

Στον πρώτο χρονικά αγώνα, Παλαιό Φάληρο και Χίος προσέφεραν ένα εξαιρετικό ματς στο κοινό που παρευρέθηκε στο Ρέστειο κολυμβητήριο. Οι δύο ομάδες ήταν άκρως παραγωγικές, ωστόσο αμφότερες δεν μπορούσαν να κρατήσουν το προβάδισμα.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα (6-5), ωστόσο στο τρίτο οκτάλεπτο οι Χιώτες έκαναν την ανατροπή. Στην τελευταία περίοδο του ματς, η ομάδα της Χίου είχε το ελάχιστο προβάδισμα (11-12). Εκείνη τη στιγμή, η ομάδα του Φαλήρου κατάφερε να σκοράρει ένα παραπάνω τέρμα στο επιμέρους σκορ για να διαμορφωθεί το τελικό 15-15.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-2, 5-7, 4-3

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Στο άλλο ματς που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, η Γλυφάδα επικράτησε του ΟΦΘ με 16-10. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μένουν κοντά στο σκορ και το πρώτο οκτάλεπτο τελειώνει ισόπαλο (3-3). Βέβαια, στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου η Γλυφάδα βελτιώθηκε αμυντικά και επιθετικά και με επτά τέρματα έναντι ενός πήρε διαφορά έξι τερμάτων (4-10).

Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε έως το τέλος του ματς, με την ομάδα των νοτίων προαστίων να επικρατεί χωρίς προβλήματα και να παίρνει το τρίποντο.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-7, 3-2, 3-4

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.