Waterpolo League: Ισοπαλία με γκολ στο Φάληρο, νίκη για τη Γλυφάδα

Δημήτρης Μύτικας
Παλαιό Φάληρο - Χίος, Waterpolo League

bet365

Από ένα βαθμό πήραν στο μεταξύ τους ματς Παλαιό Φάληρο και Χίος, ενώ η Γλυφάδα πήρε άνετο «διπλό» κόντρα στον ΟΦΘ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Waterpolo League...

Μια παραγωγική ισοπαλία και μία ευρεία νίκη είχε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στην Waterpolo League ανδρών σε Φάληρο και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Παλαιό Φάληρο και Χίος μοιράστηκαν από ένα βαθμό, ενώ η Γλυφάδα επικράτησε του ΟΦΘ.

Στον πρώτο χρονικά αγώνα, Παλαιό Φάληρο και Χίος προσέφεραν ένα εξαιρετικό ματς στο κοινό που παρευρέθηκε στο Ρέστειο κολυμβητήριο. Οι δύο ομάδες ήταν άκρως παραγωγικές, ωστόσο αμφότερες δεν μπορούσαν να κρατήσουν το προβάδισμα.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα (6-5), ωστόσο στο τρίτο οκτάλεπτο οι Χιώτες έκαναν την ανατροπή. Στην τελευταία περίοδο του ματς, η ομάδα της Χίου είχε το ελάχιστο προβάδισμα (11-12). Εκείνη τη στιγμή, η ομάδα του Φαλήρου κατάφερε να σκοράρει ένα παραπάνω τέρμα στο επιμέρους σκορ για να διαμορφωθεί το τελικό 15-15.

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης 13-21: Άφησε ένα οκτάλεπτο και μετά κυριάρχησε
Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ, Waterpolo League

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-2, 5-7, 4-3

 

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Στο άλλο ματς που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, η Γλυφάδα επικράτησε του ΟΦΘ με 16-10. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μένουν κοντά στο σκορ και το πρώτο οκτάλεπτο τελειώνει ισόπαλο (3-3). Βέβαια, στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου η Γλυφάδα βελτιώθηκε αμυντικά και επιθετικά και με επτά τέρματα έναντι ενός πήρε διαφορά έξι τερμάτων (4-10).

Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε έως το τέλος του ματς, με την ομάδα των νοτίων προαστίων να επικρατεί χωρίς προβλήματα και να παίρνει το τρίποντο.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-7, 3-2, 3-4

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Α1 ΑΝΔΡΩΝ Τελευταία Νέα