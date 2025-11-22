Ο Εθνικός πανηγύρισε μία σημαντική νίκη κόντρα στον Άλιμο με σκορ 8-7 για τη 10η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών...

Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ο Εθνικός πήρε τη νίκη επί του Αλίμου με 8-7 και τον προσπέρασε στη βαθμολογία της Waterpolo League κλείνοντας το πρόγραμμα του Σάββατου για την 10η αγωνιστική.

Το ξεκίνημα στην αναμέτρηση ήταν πολύ δυναμικό. Δύο ομάδες, οι οποίες έδωσαν βάση στα αμυντικά τους καθήκοντα μιας και σε αρκετές επιθέσεις υπέπεσαν σε λάθος. Ο Εθνικός ήταν η ομάδα που πήρε προβάδισμα, ωστόσο η απάντηση του Αλίμου ήταν άμεση (1-1).

Μάλιστα, το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη πήρε το προβάδισμα (1-2), αλλά με δύο τέρματα των Κοντογιάννη και Τσιμάρα, το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε με προβάδισμα για τις γηπεδούχους (3-2).

Παρόμοια ήταν και η έκβαση στο δεύτερο οκτάλεπτο. Ο Άλιμος μπορεί να βρήκε το τρόπο για την ισοφάριση, όμως, σε κάθε γκολ των φιλοξενούμενων το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα είχε μία απάντηση. Με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν ισάριθμα γκολ, ο Εθνικός πήγε με το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης (5-4).

Στην αρχή του δεύτερου μισού, οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο στο ματς. Οι τερματοφύλακες πραγματοποίησαν πολύ καλές επεμβάσεις και το μεγαλύτερο μέρους του οκτάλεπτου να είναι χωρίς σκορ. Τρία λεπτά περίπου πριν το τέλος της περιόδου, ο Άλιμος με τη Μπιτσάκου έφερε το ματς στα ίσα. Άλλο γκολ δεν υπήρχε και έτσι οι ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στην τελευταία περίοδο (5-5).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο ο Εθνικός βρήκε το προβάδισμα ξανά, ωστόσο η απάντηση του Αλίμου ήταν άμεση (6-6). Εκείνη τη στιγμή ένα σερί 2-0 (8-6) για τις γηπεδούχους έδωσε ξεκάθαρο πλεονέκτημα στην ομάδα του Ορέστη Σαλάχα. Οι φιλοξενούμενες το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε ένα γκολ τη διαφορά για να διαμορφωθεί το τελικό 8-7 στο Εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-2, 0-1, 3-2.

Εθνικός (Ο. Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 1, Τσιούγκρη 2, Οικονόμου, Μάμογλου, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίοδυ 1, Ράνεϊ 1, Κοντογιάννη 1, Μπέκρη, Μούζη, Σπανδωνίδου.

Άλιμος (Ν. Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Μπιτσάκου 2, Χαλδαίου, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόζβελντ 2, Μάνη, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου.