Στο μοναδικό ματς που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο (15/11) στη Waterpolo League γυναικών, ο Άλιμος πήρε τη νίκη επί του Ρεθύμνου με σκορ 20-11 για την 7η αγωνιστική.

Ένα ματς στο οποίο το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη αντιμετώπισε προβλήματα στην άμυνα ειδικά στα πρώτα οκτάλεπτα, όταν και δέχθηκε επτά τέρματα από την κρητική ομάδα. Παρόλα αυτά διατήρησε κατάφερε να πάρει προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (11-7).

Στη συνέχεια, ο Άλιμος διεύρυνε την απόσταση στο σκορ, εξασφαλίζοντας έτσι το... τρίποντο μιας και το σκορ στο τέταρτο οκτάλεπτο (17-10) έμοιαζε μη αναστρέψιμο. Η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστική με τις γηπεδούχους να ανεβάζουν κι άλλο το δείκτη του σκορ και να διαμορφώσει το τελικό 20-11.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 5-3, 6-3, 3-1

