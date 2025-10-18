Το ντέρμπι της Πάτρας για την 3η αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών είχε νικήτρια τη ΝΕΠ, με σκορ 15-8 κόντρα στον ΝΟΠ...

Με το ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες της Πάτρας έκλεισε το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/10) στη Waterpolo League γυναικών, με τη ΝΕΠ να επικρατεί του ΝΟΠ με 15-8 και να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη σεζόν.

Η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση παίρνοντας κεφάλι στο σκορ, το οποίο και διατήρησε έως το τέλος της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η γηπεδούχος βελτιώθηκε αμυντικά και με έξι γκολ ενεργητικό έναντι ενός παθητικό εκτόξευσε στα επτά τέρματα τη διαφορά, με το 10-3 να είναι το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ναυτικός Όμιλος Πάτρας προσπάθησε να κλείσει την ψαλίδα στο σκορ, το οποίο και κατάφερε σε μικρό βαθμό (12-7). Βέβαια, έως το τέλος του αγώνα η ΝΕΠ επανέφερε το προβάδισμά της στα επτά τέρματα, διαμορφώνοντας το τελικό 15-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 6-1, 2-4, 3-1

