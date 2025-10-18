Waterpolo League Γυναικών: To ντέρμπι της Πάτρας πήγε στη ΝΕΠ
Με το ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες της Πάτρας έκλεισε το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/10) στη Waterpolo League γυναικών, με τη ΝΕΠ να επικρατεί του ΝΟΠ με 15-8 και να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη σεζόν.
Η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση παίρνοντας κεφάλι στο σκορ, το οποίο και διατήρησε έως το τέλος της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η γηπεδούχος βελτιώθηκε αμυντικά και με έξι γκολ ενεργητικό έναντι ενός παθητικό εκτόξευσε στα επτά τέρματα τη διαφορά, με το 10-3 να είναι το σκορ ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ναυτικός Όμιλος Πάτρας προσπάθησε να κλείσει την ψαλίδα στο σκορ, το οποίο και κατάφερε σε μικρό βαθμό (12-7). Βέβαια, έως το τέλος του αγώνα η ΝΕΠ επανέφερε το προβάδισμά της στα επτά τέρματα, διαμορφώνοντας το τελικό 15-8.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 6-1, 2-4, 3-1
