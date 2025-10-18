Waterpolo League: «Σκόρπισε» τον ΠΑΟΚ ο Απόλλων Σμύρνης
Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/10) για τη Waterpolo League ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης πραγματοποίησε... παράσταση ανωτερότητας απέναντι στον ΠΑΟΚ και με σκορ 21-11 πήρε τους τρεις βαθμούς στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.
Ο Απόλλων Σμύρνης από το πρώτο σπριντ πήρε τον έλεγχο του ματς στο Σεράφειο κολυμβητήριο. Οι παίκτες του Τεό Λοράντου έκλεισαν την πρώτη περίοδο με το +5 (7-2), το οποίο διεύρυναν στη συνέχεια φτάνοντας σε διψήφιο αριθμό τερμάτων (10-4).
Η συνέχεια ήταν αντίστοιχη στο ματς με τους γηπεδούχους να κρατούν αμείωτο τον ρυθμό τους και να εξασφαλίζουν από το τέλος του τρίτου οκταλέπτου τη νίκη (15-7). Στο τελευταίο οκτάλεπτο της αναμέτρησης, ο Απόλλων Σμύρνης έκανε διαχείριση του σκορ όντας παράλληλα αποτελεσματικός στην επίθεση. Η διαφορά έφτασε στο +10 για τους «κυανόλευκους» για να διαμορφωθεί το τελικό 21-11.
Πρωταγωνιστές στην επίθεση για τους γηπεδούχους ήταν οι Ντάουμπε και Σολανάκης, οι οποίοι σκόραραν από επτά φορές.
Τα οκτάλεπτα: 7-2, 3-2, 5-3, 6-4
Απόλλων Σμύρνης: Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 3, Τσιαβαλιάρης, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 7, Ρομπόπουλος, Μύριλος 1, Γαρδίκας, Αλευρίδης 1, Σολανάκης 7, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ.
ΠΑΟΚ: Βεκρής, Μπέγκο 1, Μανθογιάννης, Σπυρίδης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 2, Τσολακούδης 2, Χονδροκούκης 4, Ντέλιτς, Μπιτσάκος 1, Γραμματικός 1, Ράπτης, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης.
Στο άλλο ματς για τον Β' Όμιλο, ο Υδραϊκός υπέταξε τη Λάρισα με σκορ 23-7, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.