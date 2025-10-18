Ο Απόλλων Σμύρνης έκανε κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στο ΠΑΟΚ και πήρε τη νίκη με 21-11 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τη Waterpolo League ανδρών...

Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/10) για τη Waterpolo League ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης πραγματοποίησε... παράσταση ανωτερότητας απέναντι στον ΠΑΟΚ και με σκορ 21-11 πήρε τους τρεις βαθμούς στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.

Ο Απόλλων Σμύρνης από το πρώτο σπριντ πήρε τον έλεγχο του ματς στο Σεράφειο κολυμβητήριο. Οι παίκτες του Τεό Λοράντου έκλεισαν την πρώτη περίοδο με το +5 (7-2), το οποίο διεύρυναν στη συνέχεια φτάνοντας σε διψήφιο αριθμό τερμάτων (10-4).

Η συνέχεια ήταν αντίστοιχη στο ματς με τους γηπεδούχους να κρατούν αμείωτο τον ρυθμό τους και να εξασφαλίζουν από το τέλος του τρίτου οκταλέπτου τη νίκη (15-7). Στο τελευταίο οκτάλεπτο της αναμέτρησης, ο Απόλλων Σμύρνης έκανε διαχείριση του σκορ όντας παράλληλα αποτελεσματικός στην επίθεση. Η διαφορά έφτασε στο +10 για τους «κυανόλευκους» για να διαμορφωθεί το τελικό 21-11.

Πρωταγωνιστές στην επίθεση για τους γηπεδούχους ήταν οι Ντάουμπε και Σολανάκης, οι οποίοι σκόραραν από επτά φορές.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 3-2, 5-3, 6-4

Απόλλων Σμύρνης: Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 3, Τσιαβαλιάρης, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 7, Ρομπόπουλος, Μύριλος 1, Γαρδίκας, Αλευρίδης 1, Σολανάκης 7, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ.

ΠΑΟΚ: Βεκρής, Μπέγκο 1, Μανθογιάννης, Σπυρίδης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 2, Τσολακούδης 2, Χονδροκούκης 4, Ντέλιτς, Μπιτσάκος 1, Γραμματικός 1, Ράπτης, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης.

Στο άλλο ματς για τον Β' Όμιλο, ο Υδραϊκός υπέταξε τη Λάρισα με σκορ 23-7, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα.