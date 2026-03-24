Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν το αίτημά του για την χρήση του γηπέδου του ΟΑΚΑ ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Οι Ερυθρόλευκοι ως γνωστόν έχουν βάλει μπροστά το project της επέκτασης της χωρητικότητας του γηπέδου Καραϊσκάκη (που μπορεί να φτάσει και έως over 20.000 θέσεις σε σχέση με την παρούσα κατάσταση). Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη αίτημα για την χρήση του ΟΑΚΑ ενόψει της νέας σεζόν, που λογικά οι άνθρωποί του θα το χρειαστούν ως έδρα για περίπου 2 χρόνια (από τότε που θα αρχίσουν τα έργα και μετά).

Προτού γίνει το σχετικό αίτημα υπήρξε σύμφωνα με το ρεπορτάζ συνάντηση των ανθρώπων του Ολυμπιακού με τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης. Ο κ. Βρούσης άκουσε τους ανθρώπους των Πειραιωτών και είναι θετικός στο να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός, μόνο που πρέπει να γίνει μία σειρά διαδικασιών ως προς αυτό το θέμα.

Να θυμίσουμε πώς στην συνέντευξή του στους Galacticos by Interwetten ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, είχε πει για τα έργα στο Καραϊσκάκη: «Όραμα. Η ομάδα έχει κάνει πέρυσι 20 sold out. Την ίδια χρονιά εννοώ. Το 2025. Αυτή τη χρονιά που είναι μία ιστορική χρονιά. Μία χρονιά - ορόσημο. Που χαρήκαμε όλοι τόσο πολύ που κάναμε νταμπλ. Αυτή τη χρονιά λοιπόν ο κόσμος και για το ευρωπαϊκό και τα παιδιά που μπόλιασαν την ομάδα από την Ακαδημία. Έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό στη σχέση του κόσμου με το γήπεδο. Ο κόσμος ξανανιώθει ότι αυτοί που παίζουνε έχουν ολυμπιακό αίμα και δεν είναι κάποιοι μισθοφόροι.

Έρχεται ο κόσμος και κάνει 20 sold out. Ξέρετε τι θα πει αυτό; Θα πει ότι έρχεται ο κ. Μαρινάκης και θα πει δεν χωράμε πια. Και επειδή θέλουμε και άλλα, θέλουμε μία ομάδα ευρωπαϊκού επιπέδου θέλουμε ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Θα γίνει το μεγαλύτερο γήπεδο τα επόμενα χρόνια. Πολύ κοντά. Και θα είναι και το πιο όμορφο γήπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα.

Θα παίξει σε άλλο γήπεδο (η ομάδα όσο θα φτιάχνεται). Το ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός δεν είναι Κηφισιά. Το ΟΑΚΑ θα είναι μία λύση. Το πώς θα το δούμε στην πορεία. Πάντα υπάρχουν νέοι τρόποι κατασκευής γηπέδων όπως έκανε ας πούμε η Μαρσέιγ, που το έφτιαξε το γήπεδο ενώ έπαιζε εκεί. Το ίδιο κάνει και η Λίβερπουλ. Αυτό θα ταιριάξει με το ότι όλος αυτός ο χώρος θα γίνει μία Ολυμπιακή Πολιτεία. Θα είναι ένα όνειρο για κάθε Ολυμπιακό να ξεκινάει και να πηγαίνει τα Σαββατοκύριακά του εκεί. Χρονοδιάγραμμα έχουμε αλλά δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε. Δεν μιλάμε για το 2035 αλλά για άμεσα. Το μόνο που μπορώ με σιγουριά να πω είναι ότι θα γίνει το έργο με απόλυτη χρηματοδότηση από τον Ολυμπιακό αλλά και από εταιρείες που θα συνεργαστούν μαζί του. Η ονοματαδοσία υπάρχει σαν σκέψη αλλά θα το δούμε. Το 50 είναι μία χαρά για τον Ολυμπιακό (από πλευράς χωρητικότητας)».