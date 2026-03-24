Σάλος στην Τσεχία, ποινική έρευνα για 47 υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων

Η αστυνομία της Τσεχίας άνοιξε ποινική έρευνα αφού η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας εντόπισε 47 περιπτώσεις ύποπτων δωροδοκιών και χειραγώγησης αγώνων. Η Τσεχική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FACR) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησαν πειθαρχικές διαδικασίες κατά συλλόγων, αξιωματούχων, διαιτητών και ποδοσφαιριστών, με τους περισσότερους από τους εμπλεκόμενους να τίθενται προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης. Η είδηση έρχεται τη στιγμή που η εθνική ομάδα της χώρας προετοιμάζεται για τον αγώνα μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Ιρλανδία την Πέμπτη.

Ο ανώτατος κρατικός εισαγγελέας, Ράντιμ Ντραγκούν, επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε ακίνητα και λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που συνδέονται με την υπόθεση. Όπως ανέφερε, η έρευνα επικεντρώνεται σε φερόμενες «πράξεις διαφθοράς και δόλιας συμπεριφοράς σε σχέση με στοιχηματισμό σε αθλητικούς αγώνες».

Στη δήλωσή του επιβεβαιώνεται επίσης ότι οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, ενώ αρκετοί ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση. Ο Μπόρις Στάστνι, υπουργός Αθλητισμού, Πρόληψης και Υγείας, χαρακτήρισε την προσπάθεια επηρεασμού των αθλημάτων μέσω του στοιχηματισμού «μάστιγα του αθλητισμού» και εξέφρασε τη «μέγιστη» στήριξή του στην έρευνα, στην οποία, όπως είπε, συμμετέχει και η μονάδα της UEFA κατά της χειραγώγησης αγώνων.

Τον Μάρτιο του 2024, έκθεση της Sportradar κατέταξε την Τσεχία ως τη χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό χειραγωγημένων αθλητικών αγώνων στην Ευρώπη, ενώ παγκοσμίως βρέθηκε στη 2η θέση πίσω μόνο από τη Βραζιλία.

Η έρευνα στην Τσεχία έρχεται μετά την απόφαση της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF) να αποκλείσει 102 ποδοσφαιριστές από τις δύο κορυφαίες κατηγορίες της χώρας στο πλαίσιο έρευνας για στοιχηματισμό τον Νοέμβριο. Η Ομοσπονδίας της Τουρκίας είχε επίσης θέσει σε αναστολή 149 αξιωματούχους αγώνων τον Οκτώβριο, λόγω φερόμενης εμπλοκής τους σε σκάνδαλο στοιχηματισμού.