Στην αναμέτρηση που ξεχώριζε στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Watepolo League Γυναικών, η Βουλιαγμένη κυριάρχησε του Αλίμου με σκορ 16-5 προσθέτοντας ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό της.

Με αυτή τη νίκη, οι περυσινές πρωταθλήτριες Ελλάδας έφτασαν στους έξι βαθμούς, μετρώντας μία ήττα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης όπου ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η έναρξη του ματς ήταν αρκετά νωθρή. Η Βουλιαγμένη βρήκε γρήγορα το πρώτο γκολ, ωστόσο στη συνέχεια οι δύο ομάδες έμειναν για τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο χωρίς τέρμα. Δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου η γηπεδούχος βρήκε ακόμη δύο γκολ και πήρε τρία τέρματα διαφορά (3-0).

Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, ο Άλιμος σκόραρε για πρώτη φορά στο ματς (3-1) με την Μπόσβελντ, ωστόσο οι παίκτριες της Κικής Λιόση απάντησαν με 3-0 σερί. Το 6-1 ήταν το σκορ του ημιχρόνου, δίνοντας ένα προβάδισμα ασφαλείας στη Βουλιαγμένη.

Το πρώτο γκολ στο δεύτερο μισό ανήκε στις γηπεδούχους (7-1), όμως ο Άλιμος σπάζοντας το σερί της Βουλιαγμένης έκανε ένα μικρό σερί δύο τερμάτων για να μειώσει σε 7-3. Με δύο γκολ από Φουράκη και Ξενάκη έγινε το 9-3 για τις περυσινές πρωταθλήτριες πριν την έναρξη της τελευταίας περιόδου.

Η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστική. Η Βουλιαγμένη ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ και συνάμα έφτασε σε διψήφια διαφορά τερμάτων. Το 16-5 ήταν το τελικό αποτέλεσμα για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Βουλιαγμένης και τη δεύτερη σερί ήττα του Αλίμου.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 3-1, 3-2, 7-2

Βουλιαγμένη: Καρύτσα, Καϊάφα, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη 2, Καπετοπούλου, Ξενάκη 4, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Ζούστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 3, Αγγελίδη 1, Λουπάκη, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς 1.

Άλιμος: Λαζάρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Παπαδοπούλου Θ., Μπιτσάκου, Χαλδαίου, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Παπαδοπούλου Μ., Μπόσβελντ 3, Μάνη, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου Σπάθη.

