Νίκες πανηγύρισαν ο ΠΑΟΚ και τα Χανιά στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών κόντρα στο Ρέθυμνο και την Ηλιούπολη αντίστοιχα...

Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής περιείχε νίκες για τον ΠΑΟΚ και τα Χανιά στις έδρες του Ρεθύμνου και της Ηλιούπολης αντίστοιχα. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στις δύο νίκες στο πρωτάθλημα της Waterpolo League, ενώ τα Χανιά διατήρησαν το απόλυτο τους.

Στο πρώτο ματς χρονικά, ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο στο Ρέθυμνο και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα επικράτησε με 24-13 της ομώνυμης ομάδας. Ο Δικέφαλος του Βορρά από την αρχή του ματς πήρε τον έλεγχο στα χέρια του και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα ασφαλείας. Με το πέρας των περιόδων οι φιλοξενούμενες διεύρυναν τη διαφορά στο σκορ για το τελικό 24-13.

Στο έτερο ματς, τα Χανιά έκαναν το «3x3» με νίκη 10-8 επί της Ηλιούπολης. Η κρητική ομάδα έφτασε τους εννέα βαθμούς και μέχρι στιγμής είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η έναρξη του παιχνιδιού βρήκε τις φιλοξενούμενες με το προβάδισμα (1-3), ωστόσο πολύ γρήγορα οι γηπεδούχες μείωσαν στο ελάχιστο τη διαφορά (4-5).

Το +2 επανήλθε για την ομάδα των Χανίων, που κράτησαν ανέπαφη την εστία τους στην τρίτη περίοδο (4-6). Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε έως το τέλος του αγώνα για το τελικό 10-8 στην αναμέτρηση.

Δείτε την εκπομπή Galacticos από το κανάλι του Gazzetta στο Youtube