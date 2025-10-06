Από εκεί που σταμάτησε συνέχισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν για την Watepolo League γυναικών επικράτησε με 13-9 της Βουλιαγμένης.

Στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Watepolo League γυναικών, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της Βουλιαγμένης με 13-9 στο πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή, οι «ερυθρόλευκες» εκτός απροόπτου παίρνουν μεγάλο πλεονέκτημα για την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος μέχρι την δεύτερη μεταξύ τους συνάντηση για τον δεύτερο γύρο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυνατά και να παίρνει προβάδισμα με γκολ της Άντριους (1-0). Πολύ γρήγορα ήρθε ο διπλασιασμός των τερμάτων από τις «ερυθρόλευκες», με τη Αγγελίδη να πετυχαίνει στη συνέχεια το πρώτο γκολ της Βουλιαγμένης.

Βέβαια, οι παίκτριες του Δημήτρη Κραβαρίτη βρήκαν άμεσα το +2 με τη Σιούτη (3-1) και πολύ γρήγορα έκαναν το 4-1 με την Τριχά να ευστοχεί από θέση τετ-α-τετ μετά από κλέψιμο της ίδιας. Το πρώτο οκτάλεπτο τελείωσε με ένα γκολ από κάθε ομάδα με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το +3 (5-2).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Βουλιαγμένη βελτίωσε την άμυνα της και βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα του Ολυμπιακού για να μειώσει στο ελάχιστο την απόσταση στο σκορ (5-4). Βέβαια, δύο δυνατά σουτ της Νίνου από την περιφέρεια έφεραν και πάλι τον Ολυμπιακό στο +3 (7-4). Η διαφορά αυτή έμεινε έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ ακόμη (8-5).

Το δεύτερο μέρος του ματς βρήκε τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο και να μην αφήνει την Βουλιαγμένη να πλησιάσει. Μάλιστα, διεύρυνε κατά ένα γκολ το προβάδισμά του αποκτώντας σημαντική απόσταση τεσσάρων γκολ για το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο (12-8).

Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες δεν είχαν καθόλου καλή επιθετική λειτουργία. Οι άμυνες ήταν πρωταγωνίστριες όπως απέδειξε το επιμέρους σκορ (1-1) για να διαμορφωθεί το τελικό 13-9, με τις «ερυθρόλευκες» να πανηγυρίζουν τη δεύτερη σερί τους νίκη μετά από αυτή στο Super Cup Ελλάδας.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-3, 4-3, 1-1